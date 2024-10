WeDo “Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi” đang đón nhận sự tiếp sức từ cộng đồng, mời bạn chung tay!

Mỗi chuyến đi là một hành trình để trao yêu thương, mỗi lần “mở hàng” là một lần Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi tiếp sức bằng các vật phẩm thiết yếu đến đúng tay người cần giúp đỡ. Ngay khi thông báo điểm dừng tiếp theo của gian hàng đặc biệt là trường Tiểu học Xuân Vân - một ngôi trường bị ngập nặng tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã dần hình thành danh sách vật phẩm thiết yếu sẽ giúp đỡ thầy và trò trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ.

Trường Tiểu học Xuân Vân nằm trong khu vực bị ngập lụt nặng

Hành trình thiện nguyện chưa khi nào là những hành trình đơn độc, nhất là khi người Việt luôn giữ tinh thần đùm bọc, sẻ chia trước mỗi hoàn cảnh cần sự hỗ trợ. Đúng với tinh thần lan tỏa những niềm cảm hứng tích cực, khởi xướng thực hiện các dự án cộng đồng của WeDo, lần này, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi “mở cửa” để cộng đồng cùng đóng góp vào kho Vật Phẩm Hạnh Phúc. Đó là những item đồ dùng sẽ xuất hiện trong gian hàng của tiệm, bao gồm sách truyện ngàn niềm vui, văn phòng phẩm phi phàm, sữa tắm đượm yêu thương, nước rửa tay sạch khỏe và hạt nêm vị nghĩa tình.

Bên trong kho Vật Phẩm Hạnh Phúc là những món đồ dùng hữu ích cho cuộc sống của các em học sinh

Thông qua hoạt động tương tác trên post công bố vật phẩm của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi tại fanpage Kenh14.vn và WeChoice, mỗi lượt thích, chia sẻ, bình luận của bạn sẽ trở thành một phần tiếp sức để chuyến xe từ miền Xuôi lên miền Ngược lăn bánh. Từ đó, WeDo và đơn vị đồng hành Lifebuoy sẽ quy đổi thành số lượng vật phẩm tương ứng như sách vở, đồ dùng học tập, sản phẩm sữa tắm và nước rửa tay để góp phần hỗ trợ tinh thần và bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh. Số lượt tương tác càng lớn, số lượng vật phẩm trong kho hàng sẽ càng nhiều.

Sữa tắm và nước rửa tay bảo vệ sức khỏe

Bên cạnh đó, bạn có thể bày tỏ lời yêu thương đi kèm hoạt động tương tác với thông báo “gom hàng” của tiệm. Chuyến xe Ngược - Xuôi không chỉ chở hàng hóa hỗ trợ vật chất, mà còn vận chuyển cả mong muốn cổ vũ tinh thần, sự động viên ấm áp dành cho ngôi trường đang oằn mình trước những hậu quả do bão lũ để lại. Mỗi lời chia sẻ, an ủi mà đồng bào miền Xuôi muốn nhắn gửi sẽ khiến tiệm tạp hóa đặc biệt thêm đầy ắp nghĩa tình, và tin chắc cũng là “vật phẩm” vô giá mà nhiều bạn hy vọng được gửi gắm.

Bật mí nhé, Vật Phẩm Hạnh Phúc sẽ không phải là hoạt động duy nhất mà bạn có thể đồng hành cùng chiến dịch lần này. Với format mới là sự kết hợp giữa WeDo và Here We Go, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi và đơn vị đồng hành Lifebuoy hiểu được mong muốn xách ba lô để thực hiện các chuyến đi thiện nguyện của giới trẻ. Hành trình “tái thiết” sẽ là nơi những trái tim muốn cho đi cùng nhau kết nối, chung tay lan tỏa yêu thương, mời bạn theo dõi các thông tin về chiến dịch để không bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng WeDo!