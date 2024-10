Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi trở lại, tiếp nối những chuyến đi mang niềm vui của WeDo

Là một hoạt động trong khuôn khổ giải thưởng WeChoice Awards, WeDo mang theo sứ mệnh truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Xuyên suốt các dự án đã từng thực hiện, WeDo kêu gọi, khởi xướng cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện yêu thương, tích cực đến toàn xã hội.

Có thể kể đến WeDo Mặt Trời Mơ Ước - dự án đặc biệt của WeDo đã thắp lên ánh sáng theo đuổi ước mơ cho hàng trăm học sinh tại Tri Lễ. Trong chiến dịch trên vùng đất 4 không (không đường, không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch), WeDo mang đến 1000 “mặt trời” - 1000 bóng đèn năng lượng tới tận tay các học sinh và thầy cô, tiếp thêm sức mạnh, tạo điều kiện để thầy trò cùng thực hiện ước mơ theo đuổi con chữ, cũng chính là theo đuổi một tương lai tươi sáng, rạng rỡ hơn.

WeDo Mặt Trời Mơ Ước với 1000 bóng đèn năng lượng thắp sáng ước mơ tri thức

Hay như WeDo Góp Sách Ước Mơ tại 10 trường Tiểu học và THCS thuộc tỉnh Quảng Trị, chiến dịch đã xây dựng tủ sách gồm hơn 20 nghìn cuốn sách, 11 nghìn bộ dụng cụ học tập và balo cho các trường có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung. Sách vở mới, đồ dùng mới đã sẵn sàng, việc của trẻ thơ là viết tiếp những giấc mơ cắp sách đến trường.



Những tủ sách được lấp đầy trong WeDo Góp Sách Ước Mơ

Một dự án ý nghĩa khác của WeDo - Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã khởi động chuyến xe chở hàng mở tiệm tại Mù Cang Chải, huyện vùng cao yên bình nhưng khó khăn của thành phố Yên Bái. Đây là chuyến xe đặc biệt gắn kết hai miền xuôi - ngược, đưa những vật phẩm thiết yếu từ miền xuôi tới nơi xa xôi ở miền ngược, san sẻ để cuộc sống của ai cũng có sự ấm no đầy đủ. Dừng chân “mở hàng”, tiệm tạp hóa đặc biệt đã mang đến miền ngược nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm và chở về miền xuôi những nụ cười rạng rỡ của bà con Mù Cang Chải.



Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi và gian hàng đầu tiên tại Mù Cang Chải

Năm nay, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi tiếp tục “mở hàng”, tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương và truyền niềm cảm hứng tích cực của WeDo. Lần này, tiệm tạp hóa đặc biệt sẽ dừng chân tại một điểm trường học, nơi vẫn đang phải khắc phục hậu quả do bão và lũ lụt gây ra. Ngôi trường chưa khang trang lại càng thêm sơ sài, học sinh và thầy cô không đủ thiết bị, đồ dùng học tập để theo đuổi tri thức một cách đủ đầy trong khi học kỳ mới đã sắp sửa kết thúc. “Tái thiết” điểm trường bằng những gian hàng đặc biệt sẽ là hoạt động của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi 2024.



Mở tiệm với sách mới, đồ dùng mới và cả những niềm vui mới, WeDo 2024 bắt tay thực hiện chiến dịch “tái thiết” với hy vọng đem đến sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, lớn hơn cả là viết tiếp những nụ cười con trẻ khi đón nhận sự động viên, yêu thương.

Với format mới là sự kết hợp giữa WeDo và Here We Go, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi sẽ đồng hành cùng nhãn hàng Lifebuoy đem đến nhiều hoạt động theo tinh thần khởi xướng các bạn trẻ cùng chung tay góp sức thực hiện các dự án cộng đồng. Chặng đường mang “hàng hóa” từ miền xuôi lên miền ngược không chỉ là câu chuyện của riêng WeDo, Here We Go hay Lifebuoy, mà còn là để các bạn trẻ Gen Z cùng gia nhập biệt đội tái thiết, khởi động chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa.