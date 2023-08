Xót xa cảnh bé trai co giật dữ dội khi nghe nói phải làm bài tập về nhà

Con cái thành công là ước mơ của nhiều bậc cha mẹ, nhưng mong ước này cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với trẻ con. Cậu bé Tiểu Phi 10 tuổi ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thường xuyên nằm trong số những học sinh đứng đầu lớp, nhưng cha mẹ bé vẫn chưa hài lòng với thành tích này, ép con học thêm liên miên.

Ngoài các bài tập của thầy cô, Tiểu Phi phải làm thêm nhiều bài tập khác mà mẹ giao hàng ngày. Áp lực quá nặng nề, lại gần như không có thời gian giải trí và nghỉ ngơi, cuối cùng cậu bé mắc hội chứng loạn thần nặng, lên cơn co giật hàng chục lần mỗi ngày.

Theo truyền thông địa phương, tháng 5 vừa qua, Tiểu Phi được cha mẹ đưa đi kiểm tra vì thường xuyên co giật và có biểu hiện bất thường về tâm lý. Rất nhanh, bác sĩ tâm lý phát hiện, cha mẹ cậu bé chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Tiểu Phi tiết lộ với bác sĩ, dù thường xuyên đứng đầu lớp, điểm số của cậu vẫn không đủ làm bố hài lòng. Hằng ngày, sau khi làm xong bài tập trong chương trình của trường, Tiểu Phi phải làm thêm bài tập bố mẹ giao nên cảm thấy vô cùng căng thẳng, mệt mỏi và không thể ngủ được.

Tiểu Phi đã khóc to khi bác sĩ yêu cầu điền biểu mẫu kiểm tra tính cách, bởi cậu bé nghĩ mình đang làm bài tập. Khi nhắc đến việc đọc sách, viết chữ hay cầm bút, cậu đều có biểu hiện kích động, thậm chí co giật. Các bác sĩ kết luận cậu bé mắc hội chứng loạn thần do bị ép buộc học hành, có rối loạn về cảm nhận, trí nhớ, cảm xúc, hành vi, sự tự ý thức và ý thức về môi trường xung quanh. Tình trạng thiếu ngủ cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, cân nặng của Tiểu Phi.

Điều khiến bác sĩ bất ngờ nhất là cha mẹ Tiểu Phi ban đầu không quan tâm đến triệu chứng của con trai, cho rằng bé "co giật xong rồi tự đứng lên là được". Ngay cả khi Tiểu Phi đã nhập viện, người mẹ vẫn đưa thêm bài tập để ép con học thuộc, rồi đòi ôn tập, kiểm tra. Không còn cách nào khác, bác sĩ phải đuổi cả bố và mẹ bệnh nhân ra ngoài.

Hiện sau gần hai tháng điều trị, Tiểu Phi đã trở nên vui vẻ hơn, cân nặng và thời gian ngủ cũng đã khôi phục.

Nguồn: Chinatimes