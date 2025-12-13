Xông vào 100 đám cưới xin đồ ăn để nuôi 120 mèo hoang, cô gái hết sợ giao tiếp

Một cô gái mắc chứng lo âu xã hội ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động khi âm thầm tham gia khoảng 100 bữa tiệc cưới của người lạ trong suốt 3 năm, thu gom thức ăn thừa chưa qua sử dụng để nuôi hơn 120 con mèo hoang . Câu chuyện không chỉ lan tỏa thông điệp nhân văn về tình yêu thương động vật, mà còn góp phần gióng lên hồi chuông về vấn nạn lãng phí thực phẩm.

Mắc chứng lo âu xã hội, cô gái 'đột nhập' 100 đám cưới lấy đồ ăn nuôi 120 con mèo. (Ảnh: Baidu)

Nhân vật chính trong câu chuyện là Xuanxuan, sống tại thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc). Trước đây, cô từng làm biên tập viên video bán thời gian, nhưng phải vật lộn với chứng lo âu xã hội kéo dài. Việc giao tiếp với người lạ, đứng trước đám đông hay chủ động bắt chuyện đều là những thử thách lớn đối với Xuanxuan, thậm chí khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi.

Mùa đông năm 2022, cuộc sống của Xuanxuan rẽ sang một hướng khác. Trong những ngày giá lạnh, cô bắt đầu chú ý đến những con mèo hoang run rẩy ngoài đường. Ban đầu, Xuanxuan chỉ mang vài con về chăm sóc tạm thời. Tuy nhiên, số lượng mèo cần giúp đỡ ngày một nhiều, và chẳng bao lâu sau, căn nhà nhỏ của cô đã trở thành nơi trú ẩn cho hơn 120 con mèo hoang.

Đi kèm với lòng trắc ẩn là áp lực tài chính ngày càng lớn. Xuanxuan cho biết, chỉ riêng chi phí nuôi một con mèo đã vào khoảng 3 nhân dân tệ mỗi ngày. Với hơn 120 con, số tiền cô phải mua thức ăn có thể dễ dàng vượt quá 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) mỗi ngày, điều đó trở thành gánh nặng không nhỏ đối với một người làm việc bán thời gian.

Căn nhà nhỏ của Xuanxuan đã trở thành nơi trú ẩn cho hơn 120 con mèo hoang.

Bước ngoặt đến một cách tình cờ tại một bữa tiệc cưới mà Xuanxuan tham dự. Tại đây, cô nhận ra rằng phần lớn thức ăn sau tiệc vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại bị bỏ đi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Xuanxuan không khỏi tiếc nuối, đặc biệt khi ở nhà vẫn còn hàng trăm “cái miệng nhỏ” đang chờ được ăn no.

Từ suy nghĩ ấy, Xuanxuan quyết định khởi xướng “Kế hoạch cứu trợ thức ăn thừa”. Cô bắt đầu chủ động tiếp cận các bữa tiệc cưới của người lạ, xin phép thu gom những phần thức ăn chưa được sử dụng để mang về nuôi mèo. Với một người mắc chứng lo âu xã hội, đây là quyết định không hề dễ dàng.

“Tôi luôn cảm thấy lo lắng khi phải giao tiếp. Mỗi lần mở miệng nói chuyện với người lạ, tôi đều cần rất nhiều can đảm. Nhưng nghĩ đến những chú mèo đang chờ ở nhà, tôi biết mình phải cố gắng" , Xuanxuan chia sẻ với Cover News.

Ban đầu, cô không khỏi hồi hộp, thậm chí sợ bị từ chối hoặc hiểu lầm. Thế nhưng, trái với những lo lắng đó, phản ứng của các cặp đôi mới cưới và gia đình họ lại vô cùng tích cực. Phần lớn đều bày tỏ sự thấu hiểu, ủng hộ hành động của Xuanxuan, thậm chí có người còn nhiệt tình mời cô tham dự tiệc cưới như một vị khách chính thức.

Để bày tỏ lòng biết ơn, Xuanxuan thường mừng cô dâu chú rể 100 nhân dân tệ (khoảng 372 nghìn đồng), vui vẻ gọi đó là “vé ăn từ một chú mèo con hay chó con”. Theo cô, đây không chỉ là cách cảm ơn, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với gia chủ.

Để bày tỏ lòng biết ơn, Xuanxuan thường mừng các cô dâu chú rể 100 nhân dân tệ (khoảng 372 nghìn đồng). (Ảnh: Baidu)

Nhiều cặp vợ chồng mới cưới bày tỏ sự ủng hộ và thậm chí mời cô ấy tham gia lễ cưới của họ. (Ảnh: Baidu)

Trong suốt 3 năm qua, Xuanxuan duy trì việc tham dự tiệc cưới khoảng 10 ngày một lần. Vào những thời điểm bận rộn nhất, cô có thể mang về nhà tới 30kg thức ăn thừa sạch sẽ, chưa ai động đến, bao gồm thịt gà, cá vược, tôm và nhiều món ăn khác. Khi về đến nhà, Xuanxuan sẽ hấp lại thức ăn để giảm bớt dầu mỡ và muối, đảm bảo phù hợp hơn với động vật trước khi cho mèo ăn.

Nhờ việc thu gom thực phẩm này, mỗi tháng Xuanxuan có thể tiết kiệm từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ (3,7 - 7,4 triệu đồng) tiền thức ăn. Quan trọng hơn, hành động của cô góp phần giảm thiểu lượng thực phẩm bị lãng phí sau các bữa tiệc lớn.

Không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ mèo hoang, Xuanxuan còn chia sẻ quá trình thu gom, đóng gói thức ăn thừa tại các đám cưới lên mạng xã hội. Những video chân thực, giản dị của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp Xuanxuan có hơn 1,5 triệu người theo dõi. Một số video bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, trong đó video gây sốt mạng đạt hơn 50 triệu lượt xem và hơn 1,5 triệu lượt thích.

Sau khi về nhà, Xuanxuan hấp lại thức ăn để giảm lượng dầu và muối trước khi cho động vật ăn. (Ảnh: Baidu)

“Những gì tôi đang làm rất có ý nghĩa. Nó giúp giảm lãng phí thực phẩm và hỗ trợ động vật hoang. Tôi hy vọng nếu nhiều người nhìn thấy câu chuyện này, họ sẽ trân trọng thức ăn hơn và quan tâm nhiều hơn đến các loài động vật", Xuanxuan chia sẻ.

Cô cũng cho biết, hành trình này không chỉ cứu sống những con mèo hoang mà còn giúp chính cô chữa lành . “Họ đã cho tôi dũng khí để vượt qua sự rụt rè của bản thân và làm những điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới", Xuanxuan nói.

Câu chuyện của Xuanxuan nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước lòng tốt và sự kiên trì của cô. Một bình luận viết: “Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Sau các bữa tiệc cưới luôn có rất nhiều thức ăn bị bỏ phí. Cách làm này vừa giúp động vật, vừa giảm rác thải, rất đáng được khuyến khích”. Người khác chia sẻ: “Một cô gái tốt bụng, đầy tình yêu thương dành cho động vật hoang. Câu chuyện này thực sự khiến tôi xúc động”.

(Nguồn: SCMP)