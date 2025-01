Xôn xao giá cát xê gây sốc của HIEUTHUHAI

Mới đây, 1 bài đăng tiết lộ giá cát xê hiện tại của HIEUTHUHAI đang không ngừng khuấy đảo Threads City. Đính kèm dòng bình luận cho rằng cát xê của HIEUTHUHAI chủ yếu là 300 - 400 triệu, “chủ thớt” cho rằng 700 triệu còn chưa chắc sẽ mời được HIEUTHUHAI tới trình diễn chứ thấp hơn thì khó có cửa. Bên dưới phần bình luận, các cư dân Threads có dịp bàn tán tưng bừng.



Dòng trạng thái liên quan đến cát xê của HIEUTHUHAI đang hút tranh luận trên Threads

Có người khẳng định, 950 triệu đồng là cái giá trả để có thể đưa HIEUTHUHAI lên sân khấu lounge. 1 người dùng mạng cũng chia sẻ với mức giá như trên để mời nam rapper tới công ty biểu diễn 2 ca khúc. Có ý kiến khác chắc nịch cát xê của HIEUTHUHAI là 70 triệu đồng tại trường đại học. Tuy nhiên, vì tính chất và mục đích mỗi show khác nhau nên đó được coi là phí quan hệ hay đơn giản vì sở thích. Ngoài ra, vô số bình luận chia sẻ cát xê của ngôi sao Exit Sign dao động khoảng 700 - 950 triệu tuỳ thời điểm.



1 loạt bình luận tiết lộ mức cát xê của anh

Thông tin trên gây ra luồng ý kiến trái chiều trên sóng mạng. Nhìn lại hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật, sẽ vô cùng dễ hiểu khi anh chàng sở hữu mức cát xê vượt trội đến vậy. Trưởng thành từ gameshow King Of Rap, HIEUTHUHAI bắt đầu kỷ nguyên oanh tạc Vpop từ đây.

Anh chàng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan nhạc trong khoảng thời gian đầu vào nghề

HIEUTHUHAI tung ra nhiều sản phẩm có tiếng như Nghe Như Tình Yêu, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, Vệ Tinh, ngủ một mình… Cộng thêm ưu điểm ngoại hình điển trai bắt mắt, anh chàng trở thành nam rapper trẻ được yêu thích nhất nhì tại thời điểm đó. Tuy nhiên, chỉ đến khi album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó được “ra lò”, HIEUTHUHAI mới thực sự lên hàng “đỉnh lưu Gen Z” của làng nhạc Việt.



Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó là album vô cùng thành công của HIEUTHUHAI trong năm 2023

Dù hoạt động dưới vai trò rapper nhưng định hướng ban đầu của anh chàng đã luôn là 1 nghệ sĩ mainstream. HIEUTHUHAI xây dựng hình tượng ngoan hiền, lễ phép và có tính kỷ luật cá nhân cao. Nhờ vậy, anh càng được yêu mến, danh tiếng “thoát vòng” sau khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm. Khán giả có thể thấy 1 khía cạnh gần gũi, hài hước hơn ở HIEUTHUHAI, giúp anh được lòng nhiều nhãn hàng và đối tác.

Nam rapper dần trở thành nghệ sĩ giải trí quen mặt đối với khán giả sau khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm

2024 đánh dấu 1 năm bùng nổ của HIEUTHUHAI qua Anh Trai Say Hi. Chương trình nhanh chóng gây tiếng vang lớn, tạo nên cơn sốt thần tượng chưa từng có. Dàn Anh Trai được săn đón nồng nhiệt và HIEUTHUHAI là thành viên hot nhất nhì show. Hậu Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI không kèn trống thả xích TRÌNH, nhắm đến anti và những lời dèm pha về những nỗ lực của mình. Tuy dưới dạng visualizer và không “o bế” quảng bá nhưng sản phẩm không chỉ đạt no.1 top trending Việt Nam mà còn gây ra “huyết chiến” làng rap nước nhà. Điều này càng chứng minh sức hút 1000 độ của HIEUTHUHAI, của gương mặt dẫn đầu lứa nghệ sĩ Gen Z.



2024 là năm bùng nổ của HIEUTHUHAI

Ở thời điểm hiện tại, ngôi sao sinh năm 1999 đạt được nhiều thành tựu lớn ở tuổi 25: sản phẩm âm nhạc Top Trending, FC hùng hậu, trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, góp phần làm nên thành công của chuỗi concert gần 200 nghìn khán giả… hay tham dự Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc với tư cách đại biểu. Có thể nói, HIEUTHUHAI đã và đang có được những gì mà 1 người nghệ sĩ mainstream mong muốn trong sự nghiệp. 700 hay 950 triệu không phải 1 con số nhỏ nhưng đó là thước đo thành công vô cùng xứng đáng đối với HIEUTHUHAI.