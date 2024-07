Xôn xao ảnh Thiên An diện váy cưới bên một sao nam Vbiz

Thiên An là một trong những mẹ đơn thân được công chúng dành sự quan tâm trong showbiz. Hậu cuộc tình ồn ào, cô trở lại với công việc để đảm bảo kinh tế chăm sóc cô con gái nhỏ. Thế nhưng trong thời gian qua, nữ diễn viên liên tục dính với những tin đồn như đã sinh 2 con, hẹn hò đại gia... Thiên An đã 5 lần 7 lượt lên tiếng đính chính, hiện tại cô chỉ mong có cuộc sống bình yên.

Cho đến mới đây, mạng xã hội rầm rộ hình ảnh tình cũ của Jack diện váy cưới, xuất hiện tình tứ bên "Qúy ông tia chớp" Trần Anh Huy. Khi hóa thành cô dâu, mẹ bỉm 1 con khoe nhan sắc mỹ miều và vóc dáng mảnh mai. Cứ ngỡ Thiên An sắp công bố tin vui sau những đổ vỡ đã qua thế nhưng "thánh soi" nhanh chóng phát hiện đây chỉ là hậu trưởng một dự án có cô và Trần Anh Huy tham gia. Trên trang cá nhân, Trần Anh Huy cũng thoải mái chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc bên Thiên An và giới thiệu nữ diễn viên là một trong những nhân vật trong phim mới.

Trần Anh Huy sinh năm 1992, anh là diễn viên, MC, vũ công và được nhiều người biết đến với biệt danh "Qúy ông tia chớp" của Nhanh Như Chớp. Trần Anh Huy từng tham gia So You Think You Can Dance nhưng dừng chân ở top 20. Anh còn được biết đến là một trong những thành viên trong hội bạn thân của Midu.

Thiên An từng là "nàng thơ" của Jack trong các MV Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Tuy nhiên đến tháng 8/2021 thì Jack vướng vào bê bối bắt cá nhiều tay, lúc này Thiên An cũng công khai thông tin đã có con chung với nam ca sĩ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng ồn ào này đã khiến Jack vắng bóng trong làng giải trí suốt thời gian dài. Khi tái xuất, anh vướng nhiều tranh cãi, sự nghiệp tụt dốc.

Dù tập trung làm việc và chăm con nhưng Thiên An liên tục bị gọi tên vào thị phi. Cách đây ít ngày, Thiên An bày tỏ bức xúc khi hay bị ghép đôi với những người đàn ông xung quanh: "Bản thân mình cũng không còn quá xa lạ với những cách mà 'thế lực đó' đối xử với mình. Nhưng các bạn còn làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh của mình, đối tác nên bắt buộc mình phải lên tiếng tránh hậu quả khó lường nếu mình cứ nhẫn nhịn cho qua. Các bạn còn lấy hình ảnh mình chụp với bạn bè, anh em là nam, cứ ai là nam là các bạn cắt ghép rồi lấy cả ảnh con mình cắt ghép. Xin thưa tội lỗi lắm mọi người ơi, đừng có bất chấp không màng đúng sai được không ạ. Mình thật sự đã và đang có cuộc sống mới rất tốt. Rất nhiều lần mình cầu xin đừng làm phiền đến mình nữa, mình đã quá mệt mỏi rồi, mình đang nỗ lực đi làm nuôi con, mình không phiền đến ai và cũng không có nhu cầu được ai nhắc tên".

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 11/2021, khi được hỏi về chuyện tình cảm sau lùm xùm với Jack, Thiên An chia sẻ: "Tình yêu đối với tôi bây giờ khác nhiều. Ngày trước nhắc đến tình yêu thì tôi sẽ nghĩ đó là tình yêu trai gái còn bây giờ thì hầu như không có suy nghĩ nữa. Hiện tại, An đặt hoàn toàn 100% tình yêu vào con, công việc nên hầu như chẳng có giây phút nào dành riêng cho mình".

