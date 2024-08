Xoài Non ly hôn có liên quan đến chuyện hẹn hò Gil Lê không?

Xem đầy đủ chi tiết vụ Gil Lê - Xoài Non hôn nhau trên sân pickleball tại ĐÂY!

Nụ hôn giữa sân chơi pickleball của Gil Lê và Xoài Non đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sau thời gian được "đẩy thuyền", chính những khoảnh khắc này là câu trả lời rõ nhất cho mối quan hệ hiện tại của Xoài Non và Gil Lê. Ngoài chuyện bàn tán về một cặp đôi mới của Vbiz, điều mà không ít người thắc mắc chính là nguyên nhân khiến Xoài Non đưa ra thông báo ly hôn với Xemesis vào ngày 16/6 liệu có liên quan đến chuyện cô có tình cảm với Gil Lê?

Cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis đã lộ loạt những dấu hiệu trục trặc từ giữa tháng 5/2024. Cùng thời gian này, Xemesis bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Đáng nói, lúc đó vị bác sĩ này có nhiều phát ngôn, bài đăng về chuyện vợ chồng trẻ không có con sau kết hôn dễ dẫn đến tan vỡ khiến netizen suy đoán anh ngầm tiết lộ nguyên nhân Xoài Non và Xemesis "đường ai nấy đi" là do vấn đề con cái. Tuy nhiên, trong bài đăng thông báo tan vỡ, cả hai không nhắc đến vấn đề này.

Vài ngày sau đó, Xoài Non tiếp tục lên tiếng phủ nhận thông tin bạn thân bị nghi là "người thứ 3" khiến gia đình cô tan vỡ. Về lý do quyết định cho nhau lối đi riêng sau 6 năm gắn bó, Xoài Non nói: "Lý do mình và anh không bên nhau nữa, tụi mình muốn giữ cho riêng nhau nên sẽ không chia sẻ về vấn đề này".

Xoài Non từng cho hay sẽ không chia sẻ lý do cả hai ly hôn vì muốn giữ riêng cho nhau

Về phía Xemesis, anh từng chứng minh mối quan hệ văn minh với Xoài Non sau đứt gánh khi đăng tâm thư nhắn nhủ: "Chúc em những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua, và những điều em đã hi sinh suốt thời gian chúng ta ở bên nhau. Thật tiếc là điều đó không có ý nghĩa nhưng khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mong em sẽ đạt được mọi điều em mong muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười giống như cách mà em luôn làm".

Xemesis chỉ dành những lời chúc chứ không tạo drama với Xoài Non sau ly hôn

Gil Lê và Xoài Non từng gặp gỡ trong một sự kiện vào đầu năm 2024. Đến tầm tháng 7/2024, cả hai có nhiều khoảnh khắc đời thường thân thiết, cùng đón sinh nhật, cùng livestream... Lúc này, thần sắc của Xoài Non cũng tươi tắn, vui vẻ hơn nhiều lần so với thời điểm trước khi thông báo ly hôn Xemesis. Và chuyện gì đến cũng đến, mới đây, Xoài Non và Gil Lê bị "tóm gọn" hôn và chăm sóc nhau, đèo về nhà cực ngọt ngào.

Cách đây không lâu, Xoài Non cũng chia sẻ quan điểm về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và ok là được rồi".

Gil Lê công khai xuất hiện cùng nhau nhiều hơn từ đầu tháng 7/2024

Cả hai có những phiên livestream bán hàng, Xoài Non gọi Gil Lê là "hàng xóm", Gil gọi đối phương là "Bé Xoài"

Gil Lê và Xoài Non bị tóm gọn khoảnh khắc hôn nhau trên sân chơi pickleball tại quận 2 (Nguồn: Đi soi sao đi)

Gil Lê là ca sĩ có visual nổi bật, nổi tiếng lịch thiệp trong showbiz Việt. Về chuyện tình cảm, Gil Lê từng vướng không ít nghi vấn hẹn hò với đồng nghiệp như Hoàng Thuỳ Linh, Chi Pu... nhưng không lên tiếng xác nhận. Gil Lê từng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm: "Một thời gian dài, tự hứa sẽ không ngồi bàn chuyện tình yêu nữa vì đã từng rất buồn lòng, sợ mạng xã hội và thấy sợ hãi những con người tự cho là biết tuốt rồi tự bịa đặt câu chuyện tình yêu của người khác một cách ảo tưởng, tiêu cực, xấu xí, rồi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa dù câu chuyện sự thật là mọi thứ đều rất trân quý, tử tế và đẹp đẽ".