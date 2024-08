Xoài Non - Gil Lê dạo này: Lộ cả rổ hint yêu đương, gọi nhau bằng biệt danh đặc biệt

Mới đây, clip "tóm gọn" Gil Lê và Xoài Non có cử chỉ tình tứ khi cùng nhau đi chơi Pickleball được chia sẻ với tốc độ nhanh trên mạng xã hội. Chỉ sau gần 2 tháng công bố ly hôn thiếu gia Xemesis, Xoài Non lộ khoảnh khắc hôn người mới khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Những người theo dõi Xoài Non và Gil Lê sẽ nhận ra dạo này cả hai rất thân thiết, thường có nhiều bức ảnh chụp chung tình cảm.

Gil Lê và Xoài Non đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì clip ôm hôn thắm thiết (Nguồn: Đi soi sao đi)

Nụ hôn gây chấn động của Gil Lê và Xoài Non khi bị bắt gặp

Vào đầu năm 2024, Xoài Non và Gil Lê cùng là khách mời ở một sự kiện, tuy nhiên khi đó cả hai giữ khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, đến vào đầu tháng 7/2024, Gil Lê đăng bức ảnh đời thường thân thiết bên vợ cũ Xemesis để thông báo cả hai sắp có phiên livestream "chốt đơn" cùng nhau. Ở hậu trường buổi làm việc này, cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết, luôn chọn vị trí ngồi sát cạnh nhau. Đáng chú ý hơn, Xoài Non còn mừng sinh nhật và có khung ảnh "bùng nổ visual" cùng với Gil Lê. Cũng từ đây, cả hai được hội "ông mai bà mối" online nhiệt tình đẩy thuyền.

Trong những buổi livestream tiếp theo, Gil Lê và Xoài Non bị soi có nhiều hành động đặc biệt như đánh yêu, nựng mặt và tương tác ngọt ngào cùng nhau. Trên sóng livestream, Gil Lê dùng ánh mắt đầy tình cảm, âu yếm nhìn Xoài Non. Còn người đẹp sinh năm 2002 cũng để lộ biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc ra mặt mỗi khi xuất hiện cùng Gil Lê.

Đầu năm 2024, Gil Lê và Xoài Non gặp gỡ ở sự kiện nhưng cả hai khá ngại ngùng

Sau khi Xoài Non ly hôn, cả hai trở nên thân thiết, có nhiều khoảnh khắc đời thường cùng nhau

Xoài Non là người hỗ trợ phiên livestream đầu tiên của Gil Lê

Ngoài ra, cách xưng hô của Xoài Non dành cho Gil Lê cũng khiến nhiều người chú ý. Ngoài việc gọi nhau thông thường như "anh - em" thì Xoài Non còn có những biệt danh thân thiết cho đối phương như "hàng xóm", "idol của em"... Tổng hợp "rổ hint" xịn xò này, cư dân mạng cho rằng đây chính là cặp đôi Vbiz mới toanh!

Gil Lê ân cần và nhẹ nhàng dùng tay chạm vào má Xoài Non trên livestream

Cả hai còn thoải mái đùa giỡn, đáng yêu nhau

Biểu cảm Xoài Non rạng rỡ, có sức sống hơn mỗi khi xuất hiện cùng Gil Lê

Gil Lê còn dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Xoài Non trên sóng bán hàng online

Cả hai khá thoải mái đăng ảnh đối phương lên mạng xã hội, lộ nhiều cách xưng hô đặc biệt như "idol", "hàng xóm"...

Xoài Non còn mừng sinh nhật Gil Lê

Xoài Non sinh năm 2002, cô được nhiều người biết đến với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, KOL nổi tiếng trên MXH. Hot girl Gen Z cũng từng nhận sự quan tâm khi có mối tình lâu năm từ yêu đến cưới với streamer Xemesis. Cách đây 2 tháng, Xoài Non và Xemesis chính thức thông báo ly hôn.

Cách đây không lâu, Xoài Non cũng chia sẻ quan điểm về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi".

Xoài Non sở hữu nhan sắc xinh xắn, là một trong những hot girl được quan tâm trên mạng xã hội

Gil Lê là ca sĩ có visual đẹp, nổi tiếng lịch thiệp trong showbiz Việt. Về chuyện tình cảm, Gil Lê từng vướng không ít nghi vấn hẹn hò với đồng nghiệp nhưng không lên tiếng xác nhận. Vào năm, Chi Pu và Gil Lê là một trong những đôi bạn thân được đông đảo khán giả yêu mến. Thời điểm đó, cả 2 dính lấy nhau như hình với bóng. Chưa kể, cặp đôi còn thoải mái đăng tải những hình ảnh đầy thân mật. Trong tiệc sinh nhật vào năm 2015, Chi Pu cũng từng thể hiện ca khúc My everything như một lời ẩn ý gửi đến Gil Lê. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đầu năm 2018, cả 2 bất ngờ vướng nghi vấn "đường ai nấy đi".

Sau đó, Gil Lê được "đẩy thuyền" với Hoàng Thùy Linh. Cư dân mạng cũng nhiều lần phát hiện được giữa cả hai cũng tồn tại mối quan hệ khá đặc biệt. Tuy nhiên đầu năm 2023, dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa Gil Lê và Hoàng Thùy Linh không còn như xưa, cả hai không xuất hiện chung cũng như không tương tác trên mạng xã hội. Hiện tại, Hoàng Thùy Linh cũng đã có hạnh phúc mới bên rapper Đen Vâu.

Gil Lê từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều sao Vbiz trước khi bị bắt gặp hôn Xoài Non

Gil Lê từng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm: "Một thời gian dài, tự hứa sẽ không ngồi bàn chuyện tình yêu nữa vì đã từng rất buồn lòng, sợ mạng xã hội và thấy sợ hãi những con người tự cho là biết tuốt rồi tự bịa đặt câu chuyện tình yêu của người khác một cách ảo tưởng, tiêu cực, xấu xí, rồi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa dù câu chuyện sự thật là mọi thứ đều rất trân quý, tử tế và đẹp đẽ.

Với những cá nhân đang 'tấn công' Gil bằng những câu chuyện bịa đặt xấu xí, những phốt tình cảm không đúng sự thật... Gil xin phép không nhận vào tâm mình những tiêu cực đó nữa, trả lại hết cho các bạn đó và tha thứ cho các bạn vì chắc các bạn có nỗi khổ tâm hoặc mong cầu gì đó các bạn mới làm như vậy, tha thứ thật sự để chính Gil được an yên. Mong các bạn cũng sớm an yên nhen...".