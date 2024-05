Xoài Non cập nhật hình ảnh về không gian sống hiện tại nhưng không phải trong biệt thự triệu đô với Xemesis

Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Mỗi khi xuất hiện ở sự kiện nào, người đẹp đều chiếm trọn spotlight với visual cân mọi góc chụp. Tuy nhiên thời gian gần đây, Xoài Non lại gây chú ý bởi những thay đổi khác lạ từ thần thái đến cuộc sống hiện tại.

Nếu ai đã theo dõi Xoài Non từ lâu đều biết cô nàng là người có tính cách vui vẻ, hoạt ngôn. Từ các bài đăng trên mạng hay khi livestream trò chuyện với người hâm mộ, tham gia các sự kiện cùng bạn bè thân thiết, Xoài Non luôn mang đến một năng lượng sôi nổi, tích cực. Đó cũng chính là điều khiến Xoài Non được nhiều người yêu thích.

Xoài Non sở hữu visual cực phẩm, được nhiều người yêu thích

Thời gian gần đây, cô nàng còn lấn sân sang livestream bán hàng online trên nền tảng TikTok nhưng liên tục vướng tranh cãi vì thái độ uể oải, hời hợt. Để ý kỹ, nhiều người còn nhận thấy Xoài Non lộ rõ vẻ mệt mỏi với đôi mắt thất thần, không tập trung.



Trước những lời nhận xét, Xoài Non chỉ lên tiếng duy nhất 1 lần. Cô cho biết bản thân cũng rất nhiệt tình nhưng do thời gian phiên live kéo dài, sức khoẻ yếu nên dễ bị mệt hơn những người xung quanh. Dẫu vậy, những sự thay đổi trong cuộc sống của Xoài Non vẫn khiến netizen phải bày tỏ sự lo lắng cho cô nàng.

Theo đó, cộng đồng mạng “soi” ra Xoài Non gần đây thường check-in ở một căn hộ chung cư, không phải trong biệt thự triệu đô với Xemesis. Nơi này, Xoài Non bài trí hình ảnh của mình và decor không gian phòng xinh xắn. Cô thường chuyên chụp ảnh sản phẩm để gắn link bán hàng trong căn hộ này. Xoài Non cũng rủ ba mẹ đến nơi ở của mình, bạn bè thoải mái sang ngủ lại.

Xoài Non check-in ở một nơi khác lạ, view không giống với căn biệt thự tiền tỷ tại quận 2 (TP.HCM)

Decor trong phòng cũng có nhiều sự thay đổi

Theo như chia sẻ trên MXH trước đó, sau một vài năm kết hôn, vợ chồng Xoài Non chuyển từ chung cư cao cấp xuống một căn biệt thự tiền tỷ tại khu Thảo Điền (TP.HCM). Thời điểm đó khi chuyển nhà, Xemesis còn chia sẻ lý do là bởi Xoài Non muốn có một phòng để trang phục, phụ kiện thật rộng rãi nên “streamer giàu nhất Việt Nam” không ngần ngại chiều vợ. Cặp đôi cùng nhau chăm chút, decor từng góc trong căn nhà để đúng với ý thích và thói quen sinh hoạt của cả hai. Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai không có tấm ảnh chung nào trong căn biệt thự này.

Cô nàng sống trong căn biệt thự tiền tỷ

Được ông xã đập thông 3 phòng để người đẹp thoải mái trưng bày quần áo, nước hoa, giày dép,...

Xoài Non kết hôn cùng Xemesis năm 2021. Đám cưới của cặp đôi vô cùng hoành tráng với mức đầu tư khủng. Làm dâu hào môn, Xoài Non độc lập kinh tế với chồng, vẫn được làm tất cả những gì mình thích. Ngoài ra, cô nàng cũng tự hào khi thường xuyên khoe được lòng gia đình chồng, không phải đụng tay làm việc gì và cũng giúp các thành viên trong nhà kết nối với nhau hơn.



Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Xoài Non đang thu hút sự quan tâm lớn. Cô và chồng thường xuyên có cập nhật mới trên MXH nhưng không nhắc gì đến đối phương cũng như không lên tiếng giải thích những thông tin trái chiều từ sau vụ unfollow gây sốc. Chính điều này càng khiến công chúng đặt nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, hãy cùng đợi người trong cuộc lên tiếng về những vấn đề cá nhân của họ.