Xoài Non cả ngày tung hint như sắp cưới, Gil Lê: "Để sau nha em"

Sau gần 1 năm công khai là một đôi, Xoài Non và Gil Lê vẫn luôn giữ được sức hút “khủng”, một động thái nhỏ cũng được dân mạng chú ý. Nhiều người cho rằng Xoài Non là “ngoại lệ” của Gil Lê bởi trải qua một số mối quan hệ, mỹ nhân Gen Z là người được thoải mái thể hiện tình cảm nhiều nhất. Không ít lần netizen được chứng kiến Gil Lê gọi Xoài Non là người yêu, xưng hô vợ chồng và có nhiều cử chỉ ngọt ngào nơi đông người.

Về phía Xoài Non thì không phải bàn, cô nàng thường xuyên flex về việc được cưng chiều, yêu thương. Ngoài những lần khoe cuộc sống hạnh phúc với Gil Lê, Xoài Non còn thể hiện bản thân rất được lòng bố mẹ “nửa kia”. Mới đây nhất, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ trong broadcast với người hâm mộ rằng được bố của Gil Lê nướng tôm cho ăn và gọi với danh xưng là “bố chồng”.

Xoài Non và Gil Lê là cặp đôi được nhiều người yêu thích

Xoài Non flex được gia đình của Gil Lê cưng chiều

Điều này khiến netizen cho rằng Xoài Non đang tung loạt hint như sắp cưới Gil Lê. Song cộng đồng mạng lại bày tỏ đây không phải lần đầu tiên cô nàng thể hiện điều này. Trước đó trong nhiều livestream, Xoài Non luôn là người chủ động đọc những bình luận từ khán giả để giục GIl Lê “chốt đơn”."Mọi người bảo là cuối năm sắp xếp cưới liền cho em. Mọi người bảo không cưới là có người hốt bé Xoài đó. Tui nói cho biết, tui cũng có giá lắm đó", Xoài Non nói.

Đáng chú ý hơn là thái độ trái ngược của Gil Lê mỗi khi nghe Xoài Non nhắc đến chuyện này. Trước lời gặng hỏi từ Xoài Non, nữ ca sĩ từng có phản ứng khá phũ phàng rằng: “Nói trước bước không qua đó” khiến đối phương sượng trân. Những lần khác, khi Xoài Non mượn bình luận của khán giả để “giục cưới” thì Gil Lê cũng đều né tránh hoặc trả lời rằng: “Gấp quá, để sau nha em”.

Xoài Non nhiều lần "giục cưới" và rồi sượng trân vì những câu trả lời phũ phàng từ Gil Lê

Hay ngày 1/6 vừa qua, Gil Lê có dành tặng một bó hoa to và thiệp chúc mừng cho "bé Xoài". Thế nhưng, sau khi Xoài Non đăng loạt ảnh kia để "flex" thì nhiều cư dân mạng ngỡ là cô được ngỏ lời cầu hôn. Trong khi Xoài Non vẫn úp mở không làm rõ những nghi vấn này thì Gil Lê lại thanh minh trên livestream. Gil Lê nhanh chóng phủ nhận thông tin cầu hôn một cách thẳng thắn và bày tỏ mong muốn người hâm mộ đọc tin tức cần cân nhắc, đừng vội hiểu nhầm.

Khi tặng hoa bị hiểu nhầm là cầu hôn, Gil Lê cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận

Song chính câu trả lời và thái độ của Gil Lê lại tạo ra một cuộc tranh cãi. Nhiều người cho rằng mối quan hệ này Xoài Non là người trao tình cảm nhiều hơn còn Gil Lê thì thờ ơ, lạnh nhạt. Một người thì luôn muốn đánh dấu chủ quyền, tự tung loạt hint như con dâu của gia đình Gil Lê còn một người thì luôn né tránh, không mấy thể hiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác của dân tình lại cho rằng Xoài Non là người khá vội vàng, ứng xử chưa thực sự khéo léo khi luôn úp mở về đám cưới trong khi chưa hỏi ý đối phương. Ngoài ra, nhiều fan cho hay Gil Lê vốn là người ít công khai chuyện đời tư trên MXH nên có thể những vấn đề riêng tư này đều hạn chế nhắc. Hơn nữa, việc Gil Lê chịu thể hiện tình cảm ngọt ngào với Xoài Non đã được cho là một sự thay đổi lớn.

Nhiều người cho rằng Gil Lê có cách thể hiện tình cảm khác với Xoài Non, không muốn đem chuyện riêng tư lên MXH quá nhiều

Dẫu vậy, những lần thái độ trái ngược của cặp đôi vẫn khiến netizen hoài nghi về mối quan hệ của cặp đôi. Thế nhưng nhiều người cũng bày tỏ không thể đánh giá cả hai chỉ qua một vài livestream hay động thái nhỏ. Bởi chỉ người trong cuộc mới thực sự biết mối quan hệ đang ở giai đoạn nào.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xoài Non có vẻ vẫn hơi trẻ con trong cách ứng xử khi luôn flex về việc mình được yêu thế nào. Trong khi Gil Lê thì hướng nội hơn, không phải điều gì cũng muốn công khai trên mạng”.

- “Cảm thấy hai người này đẹp đôi nhưng không hiểu ý nhau lắm. Một người muốn công khai cho cả thế giới biết, một người chỉ muốn riêng tư”.

- “Xem nhiều livestream là thấy ai là người yêu nhiều hơn”.

- “Thực ra Gil Lê cũng chăm sóc, tình cảm với Xoài Non lắm nhưng không thích thể hiện ra thôi”.

- “Nhiều khi cảm nhận rõ là Gil Lê đang muốn né còn Xoài Non thì cố tình đọc những bình luận kết hôn để thử lòng hay sao đó”.