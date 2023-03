Xoài Non bị dè bỉu "đẹp làm gì khi không có sức khoẻ" sau khi tiết lộ lý do vì sao phải chọn thụ tinh nhân tạo

Mới đây, Xoài Non (sinh năm 2002) đã có những chia sẻ về chuyện con cái trên livestream khiến cư dân mạng chú ý. Cô cho biết vì sức khoẻ của mình khá yếu, nhiều bệnh và hay bị ốm nên hai vợ chồng quyết định tìm con bằng cách thụ tinh nhân tạo.

Cụ thể, Xoài Non nói: "Mọi người không phải là Xoài nên không hiểu sức khoẻ của Xoài như thế nào. Một phần Xoài giảm cân rất nhiều nên Xoài sợ. Xoài làm nghề nên luôn muốn bản thân ốm lên hình cho đẹp, Xoài ăn ít, giảm cân. Mình làm mẹ mình phải trách nhiệm với cả đời con, kể cả thương yêu nó cỡ nào mà lỡ xảy ra vấn đề gì thì mình cũng không thể sống thay cho cuộc đời của nó được... bản thân Xoài cũng không phải người chăm sóc tốt cho cơ thể của mình nên cũng sợ".

Xemesis và Xoài Non

Tâm sự của bà xã Xemesis nhanh chóng được các diễn đàn chia sẻ lại. Phía dưới những bài đăng này, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, chúc hai vợ chồng sớm có tin vui. Nhưng không dừng lại ở đó, không ít người lại để lại ý kiến khó nghe và miệt thị, rất đáng lên án.

Một số bình luận khó nghe có thể nhắc tới như sau: "Đẹp làm gì khi không có sức khoẻ", "Cái giá của cái đẹp", "Giàu quá hay màu mè hoa lá hẹ", "Ngủ dậy lúc 11h trưa bảo sao không khoẻ"...

Ngay sau những bình luận chướng tai chướng mắt này, nhiều người đã làm mẹ và cũng trong hoàn cảnh khó có con đã thay mặt Xoài Non đáp trả:

- Thay vì bình luận cợt nhả thì nên canh chừng bản thân mình đi. Nhiều khi mình sinh lí bình thường nhưng khi khó có con mới hiểu cho người ta.

- Thời giờ cơ địa con người yếu khoản sinh đẻ, cả nam lẫn nữ các bạn ạ. Do chế độ sinh hoạt, tác động môi trường,... Bạn này nói không được khỏe, cần phải hỗ trợ y tế mới có con an toàn được thôi mà nhiều người ác miệng quá. Người ta có tiền thì được quyền lựa chọn phương pháp an toàn nhất.

- Chuyện mang thai mà nhiều người bình chán vậy. Giàu với đẹp cũng là một cái tội hả?

- Cơ địa họ yếu, họ muốn an toàn, muốn con sinh ra là từ phôi khỏe mạnh thì có gì sai? Sao mọi người cứ phải làm quá lên thế nhỉ? Chẳng ai muốn phải làm IVF cả nhưng vì muốn điều tốt nhất thì họ sẵn sàng hi sinh thôi. Chứ làm IVF cũng hại chứ phải không đâu.

Xoài Non chia sẻ trên livestream

Khi livestream trước đó, Xoài Non cũng đã đoán trước được những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng khi chia sẻ chuyện thụ tinh nhân tạo.

Cô nói: "Mọi người có nói mình không đẻ được, mình phải thế nào mới không đẻ được tự nhiên thì mình cũng sẽ chấp nhận. Vì cái nào an toàn và hợp lý thì mình làm. Càng ngày mình càng học cách không quan tâm đến những gì người khác nói nữa. Cuộc sống của mình thì mình quyết định, không ai quyết định được mà họ cũng không sống thay cho mình. Tại sao mình cứ phải nhìn vào người khác nghĩ cái gì, nói cái gì rồi mình không dám làm?".