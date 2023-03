So kè nhan sắc Xoài Non với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, ai vượt trội hơn?

Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) là một trong những hot girl đình đám được cộng đồng mạng yêu mến. Mỗi lần xuất hiện, Xoài Non luôn khiến người hâm mộ mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Không những vậy, nhiều khoảnh khắc đọ sắc của cô nàng với những người đẹp khác luôn gây bão MXH.

Mới đây, Xoài Non và Á hậu Trịnh Thùy Linh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 có dịp hội ngộ trong một sự kiện. Được biết, cả hai người đẹp cùng sinh năm 2002 do vậy khi xuất hiện chung khung hình, người hâm mộ nhanh chóng so kè nhan sắc Xoài Non và Á hậu.

Xoài Non (phải) đọ sắc cùng Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh

Trong khi Á hậu Trịnh Thùy Linh được khen ngợi với diện mạo thanh tú, kiêu sa thì Xoài Non lại nhận nhiều ý kiến trái chiều khi lựa chọn phong cách quyến rũ, trưởng thành. Nhiều người nhận xét bà xã Xemesis nhìn có phần già dặn hơn so với nàng hậu cùng trang lứa. Song, phần đông cho rằng Xoài Non ngày càng mặn mà, sắc sảo và cuốn hút hơn trước.



Đứng cạnh Á hậu Trịnh Thùy Linh, Xoài Non vẫn không hề lép vế mà có cách tỏa sáng riêng. Ngoài ra, người hâm mộ cho rằng hai cô nàng sở hữu vẻ đẹp riêng, khó phân bì nhan sắc.

Cận cảnh nhan sắc Xoài Non

Thời gian gần đây, Xoài Non nhận nhiều lời khen với ngoại hình nuột nà, hút mắt khi bước sang tuổi 21. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh như búp bê từ mặt mộc đến trang điểm, vóc dáng của Xoài Non cũng khiến dân tình xuýt xoa, trầm trồ.



Dù mặt mộc hay "lên đồ", Xoài Non đều được khen ngợi vì quá đẹp