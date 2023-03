Xinh như Xoài Non cũng phải dùng photoshop, lý do đến từ nỗi ám ảnh của hội con gái

Xoài Non - bà xã streamer Xemesis là một trong những mỹ nhân được lòng dân mạng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp hiếm có. Là người Việt 100% nhưng cô nàng có những nét như lai Tây, thậm chí còn được ví như “búp bê sống”.

Xoài Non

Cũng chính vì nhan sắc này mà Xoài Non phải nhiều lần đối mặt với nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Trước những thắc mắc này của cư dân mạng, cô nàng đều nhanh chóng phủ nhận, khẳng định rằng không có chuyện này.

Mới nhất, một người lại hỏi dò về gương mặt nhỏ nhắn của Xoài Non: “Xoài có nắn mặt hay làm gì trên mặt không ạ? Tại mình thấy mặt Xoài ngày càng nhỏ luôn ý”. Trả lời câu hỏi này, cô nàng thẳng thắn thừa nhận nhờ mình biết photoshop và đã giảm cân. Hóa ra nỗi niềm mặt to không chừa một ai, xinh như Xoài Non cũng phải chỉnh ảnh để khuôn mặt nhỏ lại.

Xoài Non tiết lộ mặt nhỏ là do photoshop

Kèm theo câu trả lời là hình ảnh của hot girl khi còn học trung học. Trong ảnh, gương mặt của cô nàng có hơi tròn trịa nhưng vẫn rất xinh, phần tóc mái dài và tóc búi củ tỏi khiến nhiều người liên tưởng đến Huyền Baby ngày xưa.

Trong hình ảnh này, trông vợ Xemesis có nét tương đồng với Huyền Baby ngày xưa

Trước đây Xoài Non cũng nhiều lần chia sẻ ảnh từ khi còn bé xíu đến lúc học trung học. Dù chất lượng hình ảnh không cao, cô nàng cũng không trang điểm hay dùng app chỉnh ảnh nhưng nhan sắc đã rất ấn tượng, nét nào ra nét đó.

Những lần Xoài Non khoe ảnh ngày xưa để chứng minh nhan sắc

(Tổng hợp)