Xoài Non đầy thu hút khi đi chợ

Xoài Non (tên thật là Phạm Thu Trang, sinh năm 2002) vốn nổi tiếng với nhan sắc bất chấp cam thường. Chính vì vậy, mỗi bức hình mà cô nàng đăng lên đều nhận về sự chú ý.

Nhan sắc rạng rỡ của hot girl

Mới đây, Xoài Non đăng tải loạt hình ảnh đi dạo chợ đêm cùng bạn bè. Trong ảnh, Xoài Non vẫn xuất hiện với phong cách thường thấy. Dù chỉ đi dạo chợ đêm và chụp ảnh dưới điều kiện thiếu sáng, Xoài Non vẫn khiến nhiều người khen ngợi với nhan sắc nổi bật rạng rỡ, sáng bừng cả một góc chợ.

Xoài Non thưởng thức đồ ăn tại chợ đêm nhưng vẫn than thở sợ... béo bụng

Trước đó, Xoài Non cũng từng nhiều lần được khen ngợi vì nhan sắc cực phẩm, không hề bị "dìm" ở mọi hoàn cảnh. Dù là trên sóng truyền hình, chụp với cam thường hay để mặt mộc không son phấn, hot girl cũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, chứng minh vẻ đẹp sẵn có, "hàng thật giá thật" của mình.

Nhan sắc rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh của hot girl

Tổng hợp