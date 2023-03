Bảo Hân và Xoài Non rạng rỡ trên phố

Là một trong những hot girl được nhiều người yêu thích nhất trên mạng xã hội, Xoài Non (Phạm Trang) luôn gây sốt bởi nhan sắc mỗi khi xuất hiện. Dù ngoài đời hay trên mạng, người đẹp sinh năm 2k2 vẫn thu hút mọi sự chú ý, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Đặc biệt, diện mạo của Xoài Non còn được chứng minh khi tham gia các sự kiện công khai hoặc vô tình xuống phố, lọt vào ống kính của “team qua đường”. Mới đây, vợ “streamer giàu nhất Việt Nam” được người hâm mộ bắt gặp khi xuất hiện tại phố cổ Hà Nội. Đi cạnh cô nàng còn có diễn viên Bảo Hân, cặp đôi nổi bật giữa phố bởi visual ấn tượng.

Xoài Non và diễn viên Bảo Hân qua camera thường

Đẹp bất chấp ống kính máy quay là có thật!

Ảnh tự đăng không quá khác biệt so với ngoài đời

Bất chấp camera thường, Xoài Non vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. So với ảnh tự đăng, Xoài Non được khen ngợi bởi không có gì khác biệt. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhìn cô nàng ở ngoài trông xinh xắn và cuốn hút hơn nhiều. Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn, song, bà xã Xemesis vẫn nổi bật bởi mái tóc vàng cùng làn da trắng bóc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xoài Non nhìn như thiên thần vậy, xinh bất chấp camera thường”.

- “Xoài Non với Bảo Hân đều trắng luôn, sáng quá sáng luôn đó!”.

- “Trước giờ vẫn thích vẻ đẹp của bé này nhất, hình như không phẫu thuật thẩm mỹ gì cả, nhan sắc camera thường nét căng”.

- “Đây là quay vội chứ gặp 2 bạn này ở ngoài đẹp lắm, trông như 16 tuổi thôi”.

- “Nhan sắc xuất sắc quá! Xoài cười tươi nhìn hút mắt ghê”.