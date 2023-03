Xoài Non tiết lộ tìm con bằng cách thụ tinh nhân tạo

Xoài Non và Xemesis kết hôn đến nay đã được khoảng 3 năm, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sung túc đủ đầy. Mới đây, trên livestream, Xoài Non đã chia sẻ lý do vì sao chưa sinh con dù kết hôn đã lâu.

Kết hôn đã lâu, tuy nhiên đến nay Xoài Non và Xemesis vẫn chưa có em bé (Nguồn: FBNV)

Theo đó, cô nàng kể: "Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lí do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng.



Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều, và có thể rất rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng".





Xoài Non kể bản thân sức khỏe yếu nên chọn phương pháp cấy trứng để tránh con sau này sinh ra bị dị tật (Nguồn: IG Chan Chan)

Cô nàng cũng tìm hiểu rất kĩ về phương pháp này trước khi quyết định sẽ không mang thai tự nhiên. Cụ thể cô nói tiếp; “Xoài cũng tìm hiểu rồi, mình sẽ kích trứng cho trứng của mình rụng xuống, xong sau đó là mình sẽ lựa chọn trứng nào tốt nhất. Người ta sẽ lựa trứng của Xoài tốt nhất và cái của Hiếu tốt nhất...”.



Trước đó, Xemesis cũng muốn có con và giục vợ đẻ con nhưng khi nghe Xoài chia sẻ đã quyết định sẽ đẻ con bằng biện pháp này.

Những chia sẻ của Xoài Non đang được fan quan tâm.