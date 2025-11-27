Xổ số miền Nam: Lộ diện 2 người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

Chiều 27-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết vé số Sóc Trăng kỳ vé K3T11 của công ty đã tìm ra những chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 380451) 14 tờ là ông Hồ Văn T. và ông Trương Văn G., cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Danh tính 2 người đàn ông trúng đặc biệt và vé mẫu của xổ số Sóc Trăng. Ảnh: XSKT Sóc Trăng

Trước đó, ở kỳ vé K2T11, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cũng đã xác định 2 chủ nhân trúng đặc biệt 14 tờ vé số là ông Nguyễn Văn T. và ông Nguyễn Thanh S., cùng ngụ ở tỉnh Tây Ninh.

Đối với vé số Sóc Trăng kỳ vé K4T11, mở thưởng chiều 26-11, giải đặc biệt (dãy số 133228) vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn. Tuy nhiên, giải an ủi (50 triệu đồng/vé) đã xác định trúng thưởng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho những vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Triều Phát và đại lý vé số Trương Phến ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Trong khi đó, giải nhất (30 triệu đồng/vé) vé số Sóc Trăng kỳ vé K4T11 được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hạnh Minh ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Giải an ủi vé số Sóc Trăng trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát, Trương Phến

Giải nhất vé số Sóc Trăng trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS hạnh Minh

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, vé số An Giang và vé số Bình Thuận.