Xổ số miền Nam: Đại lý vé số kêu gọi người trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng

Sáng 6-12, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã lên trang facebook của đại lý mình để thông báo và kêu gọi những chủ nhân may mắn liên hệ đổi thưởng.

Đại lý vé số Thành Luân đổi thưởng giải độc đắc, an ủi vé giải nhất đối với vé số Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thành Luân

Theo đó, đại lý vé số Thành Luân ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một người trúng giải độc đắc (dãy số 250816) 1 tờ vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-12.

Ngoài giải độc đắc, đại lý Thành Luân còn đổi thưởng 15 vé trúng giải an ủi và 10 vé trúng giải nhất.

"Mọi người có giữ vé trúng, gần xa cứ alo em đổi tận nơi" – đại diện đại lý vé số Thành Luân chi sẻ lên facebook của đại lý mình.

Tương tự, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cũng cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc 2 tờ vé số Vĩnh Long.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng 2 vé đặc biệt Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Do đang đi Côn Đảo (TPHCM) nên chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú đã thông báo lên trang facebook của đại lý mình để "truy tìm" những chủ nhân đang còn giữ 11 vé Vĩnh Long trúng độc đắc, rằng: "Nhân viên em vẫn hoạt động đều đều. Alo em nhé khách".

Ngoài ra, nhiều đại lý vé số khác ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long cũng đang lên facebook kêu gọi những chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Vĩnh Long và các đài khác hãy đến đổi thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, vé số Long An, vé Hậu Giang và vé số Bình Phước.