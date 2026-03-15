Xổ số miền Nam: Chiều 15-3, lộ diện nhiều người trúng giải độc đắc 3 đài

Chiều 15-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của 3 đài là TPHCM, Bình Phước và Long An.

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 14-3, giải độc đắc (dãy số 224652) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé TPHCM là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến chiều 15-3, thêm một khách hàng độc đắc 2 vé TPHCM đã đến đại lý vé số Nhã Linh ở phường Dĩ An, TPHCM. 10 vé Hậu Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 878247) của vé số Long An được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Long An là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Hiện còn 10 vé Long An trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 647735) cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho nam khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Bình Phước cũng là đại lý vé số Lan Hùng Tú. 13 vé Bình Phước trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng đến đại lý đổi thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Long trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Đồng Nai.