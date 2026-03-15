Làm việc 10 tiếng/ngày, 6 ngày/1 tuần: Chẳng lẽ chúng ta cứ sống thế này đến hết đời sao?

Đây là câu hỏi đang thu hút sự quan tâm, thảo luận của hơn 200.000 người trên nền tảng Reddit.

Một dân văn phòng đã viết một bài tâm sự dài với câu hỏi có phần bất lực: “Ngày nào cũng đi làm, làm 10 tiếng 1 ngày chưa kể thời gian di chuyển, cứ thế 6 ngày 1 tuần. Chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ mãi chỉ thế này thôi sao?” .

Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt bình luận. Không ít người đọc xong đã nói rằng họ nhìn thấy chính mình trong đó.

Thấy mình như bị “nuốt chửng” trong vòng quay của công việc

Người đăng bài kể rằng sau khi tốt nghiệp Đại học và bước chân vào thị trường lao động, cô nghĩ mình sẽ dần tìm được một nhịp sống ổn định: Một công việc ổn định, thu nhập ổn định, một cuộc sống “người lớn” đúng nghĩa. Nhưng sau khoảng 4 năm đi làm, cảm giác duy nhất đọng lại trong tâm trí là một sự nhàm chán, kiệt quệ đến bất lực.

Lịch làm việc kéo dài gần 10 tiếng mỗi ngày, chưa kể thời gian di chuyển. Một tuần làm 6 ngày. Ngày còn lại trong tuần chỉ đủ để ngủ bù, dọn qua loa căn phòng và thế là hết!

“Có những ngày tôi bước ra khỏi văn phòng khi người ta bước lên giường đi ngủ. Tôi tự hỏi: Mình vừa dùng cả ngày hôm nay để làm gì?” - Sự bế tắc được nhắc lại một lần nữa.

Điều khiến người này thấy khó hiểu nhất không phải là công việc khó, mà là cảm giác mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Mỗi sáng thức dậy, đi làm, về nhà, ăn tối, ngủ. Lâu dần, cô bắt đầu có cảm giác cuộc đời giống như một vòng lặp nhàm chán không lối thoát.

Cô nói mình từng nghĩ đó chỉ là giai đoạn đầu của người mới đi làm. Nhưng rồi vài năm trôi qua, mọi thứ vẫn vậy. Những đồng nghiệp lớn tuổi hơn dường như cũng đang sống theo cùng một nhịp: đi làm, trả hóa đơn, chờ đến cuối tuần chỉ để ngủ 1 giấc, rồi lại bắt đầu tuần mới.

“Có phải tất cả chúng ta đều đang chấp nhận một cuộc sống như thế này không?” - Người này đặt ra câu hỏi.

Nếu chẳng còn thời gian cho bản thân, việc đi làm còn ý nghĩa nữa không?

Phía dưới bài đăng, rất nhiều người nói rằng họ cũng từng có suy nghĩ tương tự.

Một người thở dài: “Dân văn phòng làm việc 8 tiếng mỗi ngày dường như là thứ chỉ tồn tại trong lý thuyết. Thời gian làm việc thực tế chiếm gần như cả cuộc sống. Bạn phải dậy sớm, chuẩn bị, đi làm, rồi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Tôi cũng vậy”.

Một người khác chia sẻ rằng điều khiến họ chán nản không phải là làm việc, mà là cảm giác không còn thời gian cho bản thân: “Dạo này tôi cũng đang băn khoăn rằng nếu mình không còn thời gian và năng lượng để tận hưởng cuộc sống, thì việc đi làm và kiếm tiền còn có ý nghĩa gì nữa không nhỉ?” . Theo người này, nhiều người trẻ bắt đầu nhận ra nghịch lý của cuộc sống hiện đại: chúng ta dành phần lớn thời gian trong đời để làm việc, nhưng lại luôn mong chờ khoảng thời gian rất ngắn - chẳng biết bao giờ mới thực sự xảy ra, để tận hưởng cuộc sống.

Một số bình luận khác lại mang góc nhìn thực tế hơn. Họ cho rằng cảm giác này khá phổ biến khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Có người thẳng thắn nói rằng con người từ trước đến nay vẫn luôn phải lao động để tồn tại. Sự khác biệt chỉ là hình thức. Có người lao động tay chân, có người lao động trí óc. Nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy mệt không phải chỉ là lao động, mà là cảm giác bị cuốn vào một guồng quay quá dài và quá khó thoát ra.

Một người viết: “Cuộc sống cứ như một cái bẫy: làm việc, ăn, ngủ, rồi lại làm việc” . Bình luận này nhận được rất nhiều lượt đồng tình. Nhiều người nói rằng họ cũng từng có khoảnh khắc nhận ra điều tương tự, thường là sau vài năm đi làm.

Dù vậy, trong hàng trăm bình luận, không phải ai cũng bi quan.

Một số người cho rằng vấn đề không nằm ở việc làm hay không làm, mà là cách mỗi người định nghĩa cuộc sống của mình. Có người chọn làm việc chăm chỉ để sớm đạt tự do tài chính. Có người tìm cách đổi công việc, đổi môi trường. Cũng có người đơn giản là cố gắng tìm niềm vui nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Một bình luận nhận được nhiều ủng hộ khuyên rằng: “Hãy cố lên kế hoạch cho thời gian sau giờ làm. Có thứ gì đó để mong chờ, bạn sẽ thấy ngày làm việc đỡ nặng nề hơn” .

Một số người khác thì nhìn câu chuyện theo hướng dài hạn hơn. Họ cho rằng nhiều người trẻ đang trải qua “cú sốc trưởng thành” - khoảnh khắc nhận ra rằng cuộc sống thực tế khác xa những gì mình từng tưởng tượng.

Nhưng điều thú vị là chính những cuộc thảo luận như vậy lại khiến nhiều người cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Người đăng bài sau đó quay lại cập nhật rằng cô không ngờ bài viết của mình lại nhận được nhiều phản hồi đến vậy. Điều khiến cô bất ngờ nhất là rất nhiều người nói: “Tôi cũng đang nghĩ về câu hỏi này” .

Có lẽ câu hỏi “chẳng lẽ chúng ta sẽ sống như thế này đến hết đời sao?” không có một câu trả lời duy nhất. Nhưng chỉ riêng việc hàng trăm nghìn người cùng dừng lại để suy nghĩ về nó, cũng đã nói lên một điều: Rất nhiều người trẻ đang bắt đầu tự hỏi mình muốn sống cuộc đời như thế nào. Và chỉ cần vậy thôi là đủ để họ bắt đầu: Bắt đầu tìm cách cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống, bắt đầu nghĩ về cách mình sống và làm việc, và bắt đầu nhận ra kiếm tiền không phải là mục tiêu duy nhất trong đời.

(Nguồn: Reddit.com)