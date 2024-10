Xỏ Skechers UNO - Diện chuẩn phong cách IT boy - IT girl thế hệ mới

F5 ngoại hình với phong cách Athleisure

Xuất hiện từ thập niên 70s, khi "cơn sốt" thể thao bùng nổ, Athleisure đã trở thành một trong những xu hướng thời trang phổ biến, không chỉ trong giới thể thao mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa đương đại của giới trẻ.

Sức hút của Athleisure từng "gây sốt" mạnh mẽ khi được tạp chí Forbes đánh giá là một trong những xu hướng thời trang phổ biến nhất. Thậm chí từ "Athleisure" đã chính thức xuất hiện trong từ điển Merriam-Webster vào năm 2016 với ý nghĩa là sự kết hợp giữa athletic (thể thao) và leisure (nhàn nhã), nhằm chỉ những trang phục được thiết kế cho đời sống hàng ngày mang phong cách thể thao.

Trong khi yếu tố "athletic" mang đến cho người mặc những trang phục có hiệu năng cao, tiện dụng và thoải mái khi vận động, thì "leisure" lại khơi gợi cảm giác thư thái, tự do và đầy phóng khoáng, tiệm cận với nhịp sống thường nhật.

Không chỉ đơn giản là một phong cách thời trang, Athleisure còn gắn liền với một lối sống lành mạnh, năng động - điều mà giới trẻ hiện đại đang cố gắng theo đuổi. Khi các ranh giới trong thời trang được "nới lỏng" để đề cao tính ứng dụng, các tín đồ thời trang đã tìm cách kết hợp khéo léo giữa phong cách thể thao và thời trang hằng ngày để tiết kiệm thời gian và công sức lựa chọn quần áo, cũng tối ưu tính năng động và khỏe khoắn cho trang phục hằng ngày.

Nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố trên, Athleisure đã dần trở thành một phong cách được các IT boy và IT girl nhiệt tình lăng xê. Điển hình trong đó có Cha Eun-Woo – một trong những IT boy thế hệ mới tiêu biểu, luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ với phong cách đơn giản, trẻ trung nhưng vẫn đầy ấn tượng trong mỗi lần xuất hiện.

Skechers UNO - Sự kết hợp hài hòa giữa thời trang và hiệu năng

Giữa thời điểm mà Athleisure đang ngày càng phổ biến rộng rãi, Skechers UNO ra đời như một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự kết hợp giữa thời trang và tính ứng dụng.

Skechers Tres Air UNO là phiên bản mới nhất của dòng giày UNO nổi tiếng, nổi bật với thiết kế đệm khí đặc trưng ở đế giày. Sở hữu form giày năng động, Skechers Tres Air UNO bao gồm nhiều phối màu đơn giản nhưng vô cùng thời thượng, giúp các tín đồ thời trang dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau để thể hiện cá tính độc đáo của mình.

Không chỉ dừng lại ở tính thời trang, Skechers còn mong muốn đem đến những trải nghiệm thoải mái nhất trong việc di chuyển mỗi ngày. Theo đó, Skechers đã tích hợp thêm công nghệ Hands Free Slip-ins trong các thiết kế Tres Air UNO để tăng thêm tính tiện lợi khi bạn có thể dễ dàng xỏ - cởi giày mà không cần phải chạm tay hay cúi người.

Là một thiết kế tiêu biểu đáp ứng đầy đủ cả tính thời trang, ứng dụng và những công nghệ nổi bật, Skechers Tress Air UNO chắc chắn là mẫu giày phải có trong tủ đồ của bạn trong những tháng cuối năm để nâng tầm phong cách và trải nghiệm thời trang của bạn.

Vì thời trang không chỉ là cái đẹp, mà còn là sự thoải mái và tự tin trong từng bước đi, bạn đã sẵn sàng sải bước, thể hiện cá tính độc đáo của mình cùng Skechers UNO chưa?

Khám phá ngay BST Skechers UNO tại các cửa hàng Skechers và website: https://www.skechersvn.vn/collections/slip-ins-tres-air-uno