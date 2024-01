"Xỉu ngang" trước đề thi nói môn tiếng Anh chọn HSG quốc gia 2024: Nhiều câu đọc còn chẳng hiểu gì, huống chi trả lời!

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay có hơn 5.800 thí sinh tham dự, tăng 1.230 người so với năm ngoái. Trong đó môn tiếng Anh có 639 thí sinh (tăng 153 so với năm 2023).

Do đặc thù của môn học, nên môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 5-6/1. Ngày đầu tiên, các thí sinh làm một bài thi trên giấy để kiểm tra các kỹ năng về Nghe (5 điểm); Từ vựng và ngữ pháp (2 điểm); Đọc hiểu (5 điểm); Viết (6 điểm). Phần thi Nói diễn ra vào ngày thi thứ 2, chiếm 2 điểm trong toàn bộ đề thi.

Đề thi Nói môn Tiếng Anh - Kỳ thi chọn HSG Quốc Gia THPT năm 2024 (Nguồn: Đài English)

Đề thi nói năm nay gồm có 10 câu nói, với chủ đề tương đối học thuật. Nhiều người sau khi xem đề cảm thán rằng đọc còn không hiểu đề bài huống chi trả lời được, đã thế trong phòng thi còn áp lực về thời gian, cộng với đó là sự lo lắng hồi hộp nữa. Thế mới thấy, để đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các bạn học sinh phải "đỉnh" cỡ nào.

Dưới đây là cụ thể 10 câu hỏi trong đề thi nói môn tiếng Anh - kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2024:

Câu 1. In any educational institute, the system of rewards and punishments is deemed effective in encouraging good behaviour among students. Discuss the statement and give your opinion. (Tạm dịch: Ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào, hệ thống thưởng - phạt được coi là có hiệu quả trong việc khuyến khích hành vi tốt của học sinh. Thảo luận về ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn - PV).

Câu 2. Parents are supposed to respect their children's privacy in both virtual and real worlds. To what extent do you agree or disagree with this view? (Tạm dịch: Cha mẹ phải tôn trọng quyền riêng tư của con mình trong cả thế giới ảo và thực. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào? - PV).

Câu 3. Some people say that foreign language learning applications are a sufficient replacement for human interaction in language learning, while others believe that they lack interactive elements essential for such process. Discuss both views and give your opinion. (Tạm dịch: Một số người cho rằng các ứng dụng học ngoại ngữ có thể thay thế toàn diện cho sự tương tác của con người trong việc học ngôn ngữ, trong khi những người khác lại cho rằng chúng thiếu các yếu tố tương tác cần thiết cho quá trình đó. Thảo luận về cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của bạn - PV).

Câu 4. Green spaces and eco-friendly infrastructure should be the top priority in the planning of sustainable cities. To what extent do you agree or disagree with this view? (Tạm dịch: Không gian xanh và cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường phải là ưu tiên hàng đầu trong quy hoạch thành phố bền vững. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào? - PV).

Câu 5. School students should be grouped into classes on the basis of their talent and intelligence instead of their age. To what extent do you agree or disagree with this view? (Tạm dịch: Học sinh trong trường nên được phân thành các lớp trên cơ sở tài năng và trí thông minh thay vì tuổi tác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào? - PV).

Đội tuyển môn tiếng Anh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học

Câu 6. Stressful situations at school or at work should be regarded as an indispensable part of one’s life. Discuss the statement and give your opinion. (Tạm dịch: Những tình huống căng thẳng ở trường học hoặc nơi làm việc nên được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Thảo luận về ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn. - PV).



Câu 7. One downside of mass tourism is that it leads to the excessive exploitation of cultural heritage for commercial purposes. Discuss this statement and give your opinion. (Tạm dịch: Một nhược điểm của du lịch đại chúng là dẫn đến việc khai thác quá mức di sản văn hóa cho mục đích thương mại. Thảo luận về ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn. - PV).

Câu 8. Schools should focus more on teaching practical, job-specific skils to prepare school leavers for their future jobs. To what extent do you agree or disagree with this view? (Tạm dịch: Các trường học nên tập trung nhiều hơn vào việc giảng dạy các kỹ năng thực tế, đặc thù công việc để giúp sinh viên mới ra trường chuẩn bị sẵn sàng cho công việc trong tương lai. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào? - PV).

Câu 9. Young people should be proficient in digital literacy skills to be able to orient themselves in the current digital landscape. Discuss the statement and give your opinion. (Tạm dịch: Những người trẻ cần thành thạo các kỹ năng đọc viết kỹ thuật số để có thể định hướng cho mình trong bối cảnh kỹ thuật số hiện nay. Thảo luận về ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn - PV).

Câu 10. People who agree with us bring us comfort, but those who disagree help us grow. Discuss the statement and give your opinion. (Những người đồng thuận với ta mang lại cho ta sự thoải mái, nhưng những người phản đối ta lại giúp ta trưởng thành. Thảo luận về ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn - PV).

Bạn có thể trả lời được những câu hỏi trên không?