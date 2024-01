Đề Văn thi HSG quốc gia 2024 đang HOT: "Chia sẻ trải nghiệm lên MXH có nên là cách khẳng định giá trị của người trẻ?"

Theo quy chế thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào hồi tháng 10/2023, có nhiều thay đổi so với quy định được áp dụng từ năm 2011. Trong đó, điểm nổi bật là tăng số thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt giải.

Theo đó, số thí sinh của các đơn vị ở mỗi môn tối đa là 10 thí sinh, riêng TP.HCM và Hà Nội là 20 thí sinh. Đây là lý do khiến số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% tổng số thí sinh, tăng 10% so với trước. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Những thí sinh tham gia nhưng không đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận để các em có thông tin lưu giữ lâu dài. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và học phát huy năng lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy và cải thiện chất lượng giáo dục. Đồng thời, việc này để phát hiện học sinh có năng khiếu, từ đó tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.