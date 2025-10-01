Xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng giá 138 triệu đồng/lượng: Chuyên gia cảnh báo

Người dân xếp hàng trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội sáng 1/10.

Lúc 11h sáng nay 1/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu ngày. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 131,5 - 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Theo ghi nhận tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), giữa lúc giá vàng đang cao nhất lịch sử, người dân vẫn đến xếp hàng từ sớm để chờ mua với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Từ khoảng 7h15, nhiều người đã đến chờ khi cửa hàng còn chưa mở cửa.

Anh Trần Minh Hiếu (phường Long Biên) cho biết đã xếp hàng từ 7h30 để lấy số chờ đến lượt giao dịch: "Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi đến đây mua vàng. Hai ngày trước mỗi ngày tôi mua được 2 chỉ vàng. Mặc dù giá đang cao nhưng tôi vẫn mua vì dự định sẽ nắm giữ lâu dài trong khoảng 1, 2 năm tới".

Cũng đã xếp hàng chờ mua vàng trong hai ngày qua, anh Phùng Đình Cường (phường Hồng Hà) cho biết đã bắt đầu mua vàng từ vùng giá khoảng 13 triệu đồng/chỉ với mục đích nắm giữ tài sản. Hôm nay, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi khách tối đa 5 chỉ vàng nhẫn. Còn cửa hàng Phú Quý bán tối đa 3 chỉ vàng và hẹn khách hàng trả vàng vào ngày 13/11.

Khách đến muộn có thể phải chờ vài tiếng đồng hồ mới đến lượt giao dịch.

Nhiều rủi ro khó lường

Trước thực trạng người dân vẫn mua vàng bất chấp giá tăng cao, các chuyên gia đã cảnh báo việc mua và đầu tư vàng vào thời điểm này là rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), phân tích giá vàng trong nước vừa đạt mức cao chưa từng có, phản ánh cả sức hút của tài sản an toàn lẫn tâm lý e ngại của người dân trước biến động kinh tế. Tuy vậy, việc mua vàng lúc này chắc chắn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguyên nhân là giá vàng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào, trước tác động của giá thế giới và chính sách quản lý của Nhà nước, thêm vào đó là mức chênh lệch giữa giá mua - bán đang lớn nên khách hàng có thể lỗ nặng ngay khi vừa mua. Trên thực tế, rất nhiều khách vừa mua vàng đã lỗ từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng vì không kịp thoát hàng.

Cũng theo ông Huy, người dân cần tránh tâm lý “mua theo đám đông”, thay vào đó nên có sự phân tích kỹ lưỡng để đa dạng hóa các loại hình đầu tư như gửi tiết kiệm để đảm bảo dòng tiền, tham gia quỹ đầu tư để tích lũy dài hạn, hay tìm cơ hội trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp - nơi tạo ra giá trị thật sự và mang lại tăng trưởng bền vững.

Cũng từng cảnh báo về việc "mua đuổi" vàng khi giá trên đỉnh, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng rủi ro thứ nhất là giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới rất nhiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng đang trong vùng đỉnh cao và sẽ có khả năng sớm điều chỉnh. “Giá vàng đã tăng quá cao và quá nhanh nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm. Điều này sẽ khiến giá trong nước cũng đảo chiều theo”, ông Trần Duy Phương dự báo.

Theo chuyên gia, việc mua và đầu tư vàng vào thời điểm này là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rủi ro tiếp theo là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự kiểm soát kỹ nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thời gian tới.

“Thời gian tới, Nghị định 232 của Chính phủ sẽ tác động đến thị trường vàng. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng trong việc chỉ đạo kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh lại thị trường vàng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nếu có. Những yếu tố trên sẽ khiến giá vàng cuối tháng 9, đầu tháng 10 có thể giảm mạnh. Vì thế đầu tư vàng thời điểm này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro", ông Phương nhấn mạnh.