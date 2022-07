Xem xét cấm bay đối với hành khách làm trò lố “câu view”

Trong thời gian vừa qua, clip một cô gái áo đen nhún nhảy quay TikTok khi máy bay đang di chuyển tại sân bay, trường hợp khách nữ ngồi lên băng chuyền hành lý hoặc để điện thoại sau tấm che cửa sổ quay TikTok đã khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về an toàn, an ninh hàng không tại sân bay.

Trong ngày 22/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ TikToker đã thản nhiên tạo dáng trên băng chuyền hành lý. Nữ Tiktoker này đăng tải lên TikTok kèm dòng trạng thái: "Bất kệ đời, lạc trôi".

Nữ hành khách sau đó được xác định tên H.T.T.K ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 từ Côn Đảo về Thành phố Hồ Chí Minh. Theo camera an ninh sân bay ghi lại, nữ hành khách đã cố tình trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng lại tiếp tục "dậy sóng" với hành vi nữ hành khách tiếp tục ngồi trên băng chuyền hành lý của hành khách tại sân bay, bất chấp các nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân khi có thể bị cuốn quần áo vào băng chuyền.

Một cô gái leo lên băng chuyền hành lý ngồi xổm để quay clip đăng TikTok gây bức xúc.

Hay như trường hợp trên mạng xã hội Facebook lan truyền video một nữ du khách đã thực hiện quay lại cảnh mình tiến thẳng về phía một máy bay đang lăn vào vị trí đỗ. Nữ hành khách này chỉ dừng và quay lại khi bước chân sắp chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa các vị trí đỗ máy bay. Đáng chú ý, theo nội dung video, nữ du khách này đã cố tình thực hiện hành động trên để quay và đưa lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.

Trước đó, để tạo sự khác biệt, một hành khách đã gài điện thoại lên cửa sổ máy bay, sử dụng tấm chắn cửa sổ máy bay giữ cố định điện thoại, bấm nút quay video, nhằm "săn mây" hoặc ghi lại cảnh máy bay cất/hạ cánh.

Nhiều người xem phản ứng gay gắt trước những hành vi phản cảm của các trường hợp nghĩ ra chiêu trò "câu view", làm trò "sống ảo" và mong muốn cần nhanh chóng có hình phạt với những hành khách vô ý thức này để tránh những hành vi tương tự.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, hành vi vi phạm về an toàn bay của các nữ hành khách trên là rất phản cảm và trường hợp đủ căn cứ, có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Các trường hợp hành khách vi phạm an ninh hàng không, vi phạm khu vực hạn chế để quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm “câu view” có thể bị cấm bay

Với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này, ông Sơn cho rằng các cảng hàng không phải kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo. Trường hợp những hành khách cố ý gây rối, đơn vị phải kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm.

"Các cảng hàng không phải có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại sân bay để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường phổ biến, giám sát an toàn bay; tăng cường phổ biến các quy định về an toàn hàng không với hành khách trước khi hành khách lên máy bay, nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo văn hóa an toàn hàng không bền vững.

Với những hành khách chưa tuân thủ để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, hãng hàng không phải kịp thời phát hiện và nhắc nhở. Ngoài ra, tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên máy bay.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không và các phòng, Thanh tra Cục Hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không.