Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Philippines AVC Nations Cup trên kênh nào?

Trận chung kết AVC Nations Cup 2024 là cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Cuộc đọ sức này được truyền hình trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On Plus, VTVCab On lúc 20h00 ngày 14/6.

Khán giả nhà chính là lợi thế đầu tiên mà Thanh Thúy và đồng đội sở hữu ở trận đấu quan trọng nhất. Những ngày qua, sự cổ vũ của khán giả mang đến niềm cảm hứng lớn cho các cô gái Việt Nam.

Tại vòng bảng, Thanh Thúy và đồng đội toàn thắng tất cả các trận, chưa để thua bất kì set đấu nào. Bộ đôi Thanh Thúy – Bích Tuyền tiếp tục cho thấy sự khác biệt lớn với khả năng tỏa sáng ở nhiều thời điểm quan trọng của trận đấu. Đặc biệt, cú đập của Bích Tuyền chẳng khác nào thứ “vũ khí hạng nặng” của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết vô địch AVC Nations Cup.

Mãi đến vòng bán kết gặp Kazakhstan, đội tuyển Việt Nam mới khiến khán giả có đôi chút lo âu và lần đầu tiên trải qua cảm giác thất bại. Tại set 2, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu đỡ bước một. Đối phương liên tục điều chỉnh cách phát bóng khiến các vận động viên chủ nhà mắc sai lầm dẫn đến set thua đầu tiên.

Nhưng sự điều chỉnh kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giúp các học trò nhanh chóng thắng nốt 2 set và hoàn tất trận đấu với tỉ số 3-1. Cú đập của Bích Tuyền uy lực, chính xác và đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines tự làm khó mình trước Đài Loan (Trung Quốc). Trong 2 set đấu đầu tiên, dù không vượt trội hoàn toàn nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn thắng và dẫn trước 2-0. Chỉ cần ổn định phong độ là Philippines có thể kết thúc trận đấu sớm.

Tuy nhiên, một loạt các pha bóng thiếu chuẩn xác cũng tinh thần quyết tâm đáng ngợi khen của Đài Loan (Trung Quốc) khiến cục diện thay đổi. Họ san bằng tỉ số 2-2 nhưng rồi đẳng cấp của Philippines thể hiện đúng lúc với phần thắng ở set 5.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam nếu thi đấu cẩn trọng, tránh sai sót khi đỡ bước một, họ hoàn toàn có thể thắng Philippines.