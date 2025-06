Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Australia ngày 12/6 trên kênh nào?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Australia trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng AVC Nations Cup 2025. Trận đáu Việt Nam vs Australia diễn ra lúc 20h ngày 12/6, được truyền hình thực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On Plus và VTVCab On. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Cuộc đối đầu với Australia chỉ mang tính thủ tục đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau 3 trận toàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chắc suất vào bán kết. Chỉ cần thắng thêm một set, đội chủ nhà đảm bảo được vị trí đầu bảng xếp hạng.

Thời điểm này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì phong độ ấn tượng khi toàn thắng Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn chưa thua bất kì set đấu nào ở giải năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đụng độ Australia.

Ban huấn luyện đội tuyển tìm được bộ khung ưng ý với chủ công Nguyễn Uyên, Như Quỳnh, đối chuyền Kiều Trinh, chuyền hai Kim Thoa, phụ công Bích Thủy và libero Khánh Đang. Trong một số thời điểm, ông Kiệt có thể đưa Thanh Thúy, Bích Tuyền, Lâm Oanh hay Nguyễn Trinh vào sân để duy trì cảm giác thi đấu.

Tuyển Việt Nam đang triển khai lối chơi tấn công khá tốt, có thể ghi điểm từ nhiều vị trí, thậm chí là các tình huống bỏ nhỏ và điểm ace. Tuy nhiên, khâu đỡ bước một vẫn là bài toán mà các cầu thủ cần giải quyết và hoàn thiện hơn.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Australia thể hiện phong độ thiếu ổn định ở AVC Nations League 2025. Đội bóng xứ sở chuột túi thua đậm 0-3 trước Đài Bắc Trung Hoa, thắng Ấn Độ 3-1 rồi lại thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối trước Hong Kong (Trung Quốc). Nhìn chung, Australia có lợi thế về thể hình nhưng trình độ chuyên môn khó bì kịp với đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, mục tiêu chiến thắng là phù hợp với Bích Tuyền và đồng đội.

Ở giải đấu năm nay, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng bán kết diễn ra vào ngày 13/6. Trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra vào ngày 14/6. Ngoài ra, các trận phân hạng cũng sẽ được tổ chức để xác định thứ hạng cuối cùng của các đội.