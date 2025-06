Loạt bi kịch khiến cả làng MMA chết lặng: Tử vong ngay trên khán đài đến đôi chân gãy gập kinh hoàng

MMA – võ tổng hợp ngày càng nổi tiếng toàn cầu nhờ vào sự máu lửa, kịch tính và những pha knock-out mãn nhãn. Nhưng ẩn sau ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò là những cú đánh khiến người xem phải rùng mình. Trong lịch sử MMA, không ít lần các võ sĩ trả giá bằng máu, thương tật và thậm chí là mạng sống. Dưới đây là những vụ tai nạn chấn động nhất lịch sử MMA, có cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Năm 2007: Sam Vasquez nạn nhân đầu tiên của MMA

Sam Vasquez là cái tên đầu tiên mãi mãi nằm lại trong làng MMA. Trong trận đấu tại giải Renegades Extreme Fighting ở Houston (Texas), anh bị knock-out trong hiệp 3. Cú ngã đập đầu xuống sàn khiến Sam lên cơn co giật ngay sau đó. Dù được phẫu thuật não khẩn cấp, Sam không qua khỏi và tử vong sau 3 tuần hôn mê sâu. Vụ việc đã chấn động nước Mỹ vì đây là ca tử vong đầu tiên trong một trận MMA hợp pháp.

Năm 2016: João Carvalho – đòn knock-out khiến cả Conor McGregor ám ảnh

Tại Total Extreme Fighting ở Ireland, João Carvalho đã có trận đấu sinh tử với Charlie Ward – bạn thân của Conor McGregor. Sau khi bị TKO ở hiệp 3, João tỏ ra không tỉnh táo, rồi co giật và lịm đi. Anh được chuyển vào bệnh viện nhưng tử vong sau 48 giờ do xuất huyết não. Chính McGregor sau đó cũng thừa nhận: “Tôi nghĩ trọng tài đã can thiệp quá muộn".

João Carvalho tử vong trên sàn đấu

Năm 2017: Donshay White

Donshay White thi đấu trong giải nghiệp dư Hardrock MMA 90. Sau khi trọng tài dừng trận vì White không còn khả năng phòng thủ, anh vẫn cố bước ra khỏi lồng. Nhưng chỉ vài phút sau, White gục xuống ngay hậu trường và tử vong dù đã được cấp cứu. Bác sĩ nghi ngờ anh có vấn đề về tim mạch.

Năm 2019: Mateus Fernandes

Chấn động từ Brazil, Mateus bị knock-out ở hiệp 3 trong trận đấu với Obed Pereira. Sau khi ngã xuống, anh lên cơn co giật ngay trên sàn. Dù được đưa đi cấp cứu, Fernandes không qua khỏi do tổn thương não nghiêm trọng. Điều gây sốc là anh mới 22 tuổi.

Võ sĩ tử vong ngay trên khán đài

Những pha chấn thương khiến người xem nghẹn thở

Không chỉ có những cái chết đau đớn, MMA còn là nơi chứng kiến những pha gãy xương, mù mắt, biến dạng cơ thể khiến người hâm mộ sốc đến ám ảnh.

Năm 2008: Corey Hill

Trận Corey Hill vs Dale Hartt tại UFC Fight Night 16 đã đi vào “huyền thoại” đen tối của UFC. Khi Hill tung cú đá bằng chân phải, chân anh gãy đôi ngay lập tức, gập lại như… cọng bún sống. Cả khán đài chết lặng. Hill sau đó phải nghỉ thi đấu hơn một năm và không bao giờ lấy lại phong độ.

Năm 2013: Anderson Silva

Trận tái đấu giữa Silva và Chris Weidman tại UFC 168, Silva tung cú leg kick đầy uy lực. Nhưng đối thủ đã check (chặn) đúng cách và hậu quả là xương chày của Silva gãy gập hoàn toàn, chân treo lủng lẳng. Đây là một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất lịch sử UFC.



Năm 2014–2016: Michael Bisping

Michael Bisping – huyền thoại của Anh từng che giấu một sự thật là anh đã mù một bên mắt. Cụ thể, trong trận gặp Vitor Belfort năm 2013, cú đá xoáy khiến võ sĩ này bị tách võng mạc. Nhưng anh vẫn tiếp tục thi đấu trong suốt 3 năm tiếp theo, giành đai vô địch UFC khi chỉ còn một mắt hoạt động. Sự liều lĩnh ấy khiến nhiều người nể phục nhưng cũng tiếc nuối.

Năm 2021: Aljamain Sterling

Trận tranh đai giữa Aljamain Sterling và Petr Yan tại UFC 259 kết thúc trong tranh cãi. Khi Sterling đang quỳ, Yan tung cú gối cực mạnh vào đầu – một hành động cấm hoàn toàn trong MMA. Sterling bị choáng váng, không thể tiếp tục. Dù nhiều fan cho rằng anh "giả vờ", Sterling sau đó không thể thi đấu trong nhiều tuần vì chấn động não thực sự.

MMA là môn thể thao đỉnh cao, nơi kỹ thuật, sức mạnh và bản lĩnh được thể hiện một cách thuần tuý. Nhưng cũng chính nơi ấy, rất nhiều võ sĩ đánh cược cả sinh mạng. Những cái tên như Sam Vasquez, João Carvalho hay Anderson Silva là minh chứng rõ ràng rằng: chiến thắng trong MMA không bao giờ là dễ dàng.