Xem phim Sex Education, tôi và chồng buộc phải gác lại việc du học của con gấp: Con chưa sẵn sàng, chúng tôi cũng vậy

Vợ chồng tôi đã vạch ra một lộ trình hoàn hảo cho con trai mình. Đó là vào thẳng một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Chúng tôi đầu tư mọi nguồn lực, ép con học thêm tiếng anh, luyện thi đủ loại chứng chỉ, tất cả vì một mục tiêu duy nhất: sự độc lập và thành công rực rỡ ở xứ người.

Trong mắt chúng tôi, con trai là một đứa trẻ đã trưởng thành, thông minh và đầy đủ kỹ năng để "bước ra biển lớn". Chúng tôi tin rằng, việc du học là sự khẳng định cuối cùng cho sự thành công của chúng tôi trong vai trò làm cha mẹ.

Nhưng khi ngày nộp hồ sơ đến gần, con trai tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Con trở nên cáu kỉnh, mất ngủ, và bộc lộ sự lo lắng thái quá về những chuyện nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi nghĩ con chỉ áp lực thi cử, và cố gắng động viên bằng những lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng. Cho đến khi một buổi chiều, con trai tôi lên cơn hoảng loạn khi tôi nhắc về việc chuẩn bị vali. Con ôm đầu và khóc nức nở: "Con không đi đâu hết! Con sợ!".

Trong những ngày cố gắng xoa dịu con, tôi xem Sex Education. Bộ phim này khiến tôi giật mình về sự khác biệt giữa sự độc lập về vật chất và sự độc lập về cảm xúc.

Tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong Jean Milburn - người mẹ muốn con trai Otis phải độc lập, tự do, nhưng lại can thiệp sâu vào đời sống tình cảm và riêng tư của con. Tôi nhận ra, chúng tôi đã chuẩn bị cho con trai mình mọi thứ bên ngoài: tiền bạc, học vấn, visa. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho con trai mình những thứ bên trong: khả năng đối diện với thất bại, khả năng quản lý nỗi cô đơn, hay khả năng chịu đựng áp lực tinh thần khi không có bố mẹ bên cạnh.

Jean Milburn

Con trai tôi giỏi tiếng Anh, nhưng lại sợ hãi việc phải tự đặt đồ ăn. Con giỏi vật lý, nhưng lại hoảng loạn khi phải tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè. Chúng tôi đã nuôi dưỡng một đứa trẻ phụ thuộc cảm xúc vào cha mẹ, rồi đẩy con vào một môi trường yêu cầu sự tự chủ hoàn toàn.

Hơn nữa, tôi cũng phải đối diện với sự thật rằng chính chúng tôi cũng chưa sẵn sàng. Chúng tôi bám víu vào kế hoạch du học của con như một cách để che lấp nỗi sợ hãi về việc "sau này không còn con cái ở bên, cuộc sống của chúng tôi sẽ thế nào". Chúng tôi muốn đẩy con đi để tránh đối diện với khoảng trống của chính mình.

Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi và chồng đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Chúng tôi nhìn nhận sự thật đau lòng rằng con trai chưa trưởng thành về cảm xúc. Và tệ hơn, chúng tôi chưa thực sự chấp nhận sự trưởng thành đó, chúng tôi muốn kiểm soát nó.

Chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn nhất: gác lại việc du học gấp một năm. Chúng tôi gọi thằng bé vào phòng, không phải để trách mắng sự yếu đuối, mà để nói lời xin lỗi. Chúng tôi nói: "Bố mẹ xin lỗi vì đã ép con. Chúng ta chậm lại một chút nhé".

Chúng tôi giải thích rằng, một năm này không phải là sự trừng phạt, mà là một năm để cả nhà học lại. Chúng tôi bắt đầu dạy con trai mình các kỹ năng sinh tồn cảm xúc từ tự lập kế hoạch tài chính nhỏ đến học cách nấu ăn và quan trọng nhất, tham gia vào các buổi tư vấn tâm lý để đối diện với nỗi lo âu.

Việc gác lại kế hoạch đã cứu vãn cả gia đình. Con trai tôi được giải tỏa áp lực và dần lấy lại cân bằng. Tôi và chồng bắt đầu tập trung vào cuộc sống của riêng mình, học cách chấp nhận rằng vai trò của cha mẹ là đồng hành, chứ không phải kiểm soát.

Sex Education đã dạy tôi rằng, sự độc lập thực sự của con cái không đến từ việc chúng ta đẩy chúng ra xa, mà đến từ sự kết nối cảm xúc vững chắc mà chúng ta xây dựng. Chỉ khi con biết rằng gia đình là bến đỗ an toàn, con mới có đủ dũng khí để bước ra thế giới, dù là muộn hơn một chút. Chúng tôi thà trì hoãn một năm để có một đứa con khỏe mạnh, tự tin, còn hơn là đẩy con vào một bi kịch ở nơi xa.