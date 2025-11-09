Không tin được Hoà Minzy chọn trường học này cho con: Nhìn phản ứng bé Bo đủ biết mê thế nào rồi!

Mới đây, hình ảnh bé Bo - con trai ca sĩ Hoà Minzy xuất hiện trong sự kiện của một trường tiểu học gây chú ý. Mới đây, hình ảnh bé Bo xuất hiện trong một sự kiện của trường tiểu học đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngôi trường này hoàn toàn không phải một hệ quốc tế "đắt xắt ra miếng", mà chỉ là một trường tiểu học bình thường ở Bắc Ninh.

Giữa lúc nhiều sao Việt đầu tư mạnh tay cho con theo học môi trường quốc tế, lựa chọn của Hòa Minzy tạo nên sự đối lập thú vị.

Chọn lựa này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nhìn kỹ mới thấy đó là ưu tiên rất rõ ràng của Hòa: cô muốn con mình có một tuổi thơ gần gũi, có bà có họ hàng, có không khí làng quê và những thứ văn hóa mà cô lớn lên cùng. Nhìn gương mặt của bé trong ảnh với đôi mắt thì sáng rỡ, miệng cười tươi, đủ thấy cậu bé mê trường thế nào.

Nhìn gương mặt của bé trong ảnh với đôi mắt thì sáng rỡ, miệng cười tươi, đủ thấy cậu bé mê trường thế nào.

Được biết, đây là ngôi trường cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40 km, cách thành phố Bắc Ninh 10 km.

Với diện tích 9433m2, sân trường có nhiều cây xanh thoáng mát và thơ mộng lên đến 4000m2. Trường có 37 phòng học, có 30 phòng học văn hóa còn lại là các phòng học bộ môn và các phòng chức năng cơ bản đáp ứng điều kiện cho hoạt động của thầy và trò: Phòng tin học; Phòng Ngoại ngữ; Phòng Mỹ Thuật; Phòng đồ dùng; Phòng thư viện;

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường nhiều năm liên tục đạt được các danh hiệu thi đua cao quý: Phong trào giáo viên dạy giỏi, phong trào học sinh giỏi các cấp. Trường đạt danh hiệu tiên tiến, tiên tiến xuất sắc nhiều năm.

Không chỉ chú trọng lựa chọn môi trường học tập phù hợp cho con, ca sĩ Hòa Minzy còn đặc biệt quan tâm đến việc học của con trai tại nhà. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng bé Bo trong quá trình học tập, đặc biệt là luyện viết chữ. Cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng nhờ nét chữ đẹp và chỉn chu.

Bo được mẹ khen rất chăm học. Lên hai tuổi, Bo đã thuộc mặt chữ và số, biết nhận diện các loại xe trên đường, nhận diện được quốc kỳ của 19 quốc gia trên thế giới. Hòa Minzy cũng đưa con đi du lịch để khám phá thế giới, giúp con mở rộng kiến thức và phát triển toàn diện. Ngoài ra, cô còn cho con tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng như nặn gốm, giúp con rèn luyện sự khéo léo và sáng tạo.

Đặc biệt, cô còn tiết lộ quan điểm về chuyện học tập của con: "Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được".

Hòa Minzy đang cho thấy một hình mẫu phụ huynh hiện đại, đồng hành cùng con bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và thấu hiểu.

Hòa Minzy chưa từng ép con học bài. Nếu Bo nói "thích học", cô sẽ giới thiệu cho Bo những cuốn sách hay để bé chọn, sau đó dạy con. Mỗi khi con học tốt, Hòa thường tán thưởng bằng tràng pháo tay. Được mẹ hỏi sau này lớn lên muốn làm gì, Bo đáp: "Làm giám đốc".

Khi Bo được một số trang mạng tung hô là "thần đồng", Hòa Minzy nói con trai cô trộm vía sáng dạ, nhưng phát triển bình thường như bao em bé khác. "Đừng làm vậy, con sẽ dễ gặp phải nhiều điều không hay. Mong mọi người hiểu gia đình Bo không bao giờ có suy nghĩ thích đưa con lên mây xanh như vậy đâu", nữ ca sĩ nói.

Quan điểm này của Hoà Minzy đã nhận về nhiều sự ủng hộ và khen ngợi từ phía khán giả, đặc biệt là các mẹ bỉm. Từ cách giữ con luôn là một em bé bình thường, đến việc tạo điều kiện cho con khám phá thế giới một cách vui vẻ và không áp lực, Hòa Minzy đang cho thấy một hình mẫu phụ huynh hiện đại, đồng hành cùng con bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và thấu hiểu.