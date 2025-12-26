Xem phim Sex Education, tôi quyết dạy câu này cho con: Đây chính là bí kíp để sống 1 đời thảnh thơi, thư thái!

Trong những ngày cuối tuần thong thả, tôi tình cờ xem lại bộ phim Sex Education. Giữa rất nhiều những bài học về tâm lý, có một câu thoại của nhân vật Abbi đã khiến tôi phải sững người lại vì nó chạm đúng vào "vết sẹo" mà tôi từng mang: "It takes so much more energy to be negative than positive" (Duy trì sự tiêu cực thực chất tốn năng lượng hơn là sự tích cực).

Ngẫm lại hành trình của mình, tôi mới thấy câu nói ấy đúng đến xót xa.

Từng là một người "tự bào mòn" vì tiêu cực

Trước đây, tôi là một người điển hình của hội "overthinking" (nghĩ quá nhiều). Tôi luôn tự hào rằng mình là người chu đáo, lo xa, nhưng thực chất đó chỉ là cái mác của một tư duy tiêu cực tiềm ẩn.

Trong công việc, tôi dành phần lớn thời gian để lo sợ về những rủi ro chưa xảy ra, để rồi từ đó trở nên khắt khe, gắt gỏng với nhân viên cấp dưới. Tôi khiến họ sợ hãi, bức xúc, và không khí văn phòng lúc nào cũng căng như dây đàn. Về đến nhà, sự tiêu cực ấy lại "di căn" sang việc nuôi dạy con cái. Tôi lo con thua kém, lo con vấp ngã, và rồi áp đặt con vào những khuôn khổ ngột ngạt.

Kết quả là gì? Chồng con thấy nặng nề, nhân viên xa cách, và quan trọng nhất: Tôi luôn kiệt sức. Đúng như Abbi nói, để duy trì một trạng thái lo âu, bực dọc và soi xét, bộ não của chúng ta phải hoạt động gấp đôi, gấp ba bình thường. Sự tiêu cực không chỉ là một thái độ, nó là một gánh nặng năng lượng mà tôi đã tự đeo vào chân mình rồi cố gắng chạy đua với đời.

Nhân vật Abby

Bước ngoặt của sự thay đổi

Tôi chợt nhận ra, thứ ngăn cản thành công và hạnh phúc của mình không phải là ngoại cảnh, mà chính là "bộ lọc" tiêu cực mà tôi đang đeo. Khi tôi quyết định thay đổi tư duy, học cách tin tưởng nhân viên hơn, học cách bao dung với những lỗi sai của con trẻ, và học cách mỉm cười với những biến cố không ngờ tới... thì một phép màu đã xảy ra.

Mọi thứ xung quanh dường như thay đổi theo tôi. Nhân viên bắt đầu sáng tạo và chủ động hơn khi không còn nỗi sợ bao trùm. Ngôi nhà của tôi lại tràn ngập tiếng cười thay cho những lời càu nhàu. Hóa ra, khi ta không tốn năng lượng để "tiêu cực", ta có thừa năng lượng để kiến tạo những giá trị tốt đẹp.

Bài học quý giá nhất dành cho con

Bây giờ, thay vì dạy con phải đứng đầu lớp hay phải thật hoàn hảo, tôi chọn dạy con cách "bảo toàn năng lượng" bằng sự tích cực.

Tôi muốn con hiểu rằng: Thế giới ngoài kia sẽ luôn có những khó khăn, nhưng thái độ của con sẽ quyết định con là nạn nhân hay là người làm chủ. Đừng lãng phí tâm trí vào việc oán trách hay lo sợ, bởi điều đó chỉ làm con thêm kiệt quệ mà không giải quyết được vấn đề gì. Hãy chọn sự tích cực, không phải vì cuộc đời luôn màu hồng, mà vì đó là cách thông minh nhất để chúng ta đi được đường dài.

Sự tích cực, với tôi bây giờ, không còn là một khẩu hiệu sáo rỗng. Nó là một lựa chọn thông thái, một loại năng lực mà bất cứ ai cũng cần rèn luyện để cuộc sống trở nên nhẹ nhõm và rực rỡ hơn.