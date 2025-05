Xem phim Sex Education, tôi nặng lòng nghĩ về 2 mẹ con nhà hàng xóm: Có những điều nếu chúng ta không dạy sớm, trẻ lớn lên sẽ vô ơn

Nhà tôi ở một khu tập thể cũ, tầng dưới có gia đình cô Hoa – một người mẹ đơn thân nuôi con trai. Cậu bé tên Minh, học lớp 8, cao lớn, sáng sủa, nhưng điều khiến người ta e ngại không phải vì vẻ ngoài, mà là vì cái tính đua đòi, tị nạnh đã hằn sâu trong tính cách.

Chỉ trong một tháng, tôi đã chứng kiến Minh làm mình làm mẩy đòi mẹ mua điện thoại đời mới, giày hiệu, thậm chí còn so sánh: "Mẹ xem, con nhà bác Dung mới lớp 7 mà đã được mua xe điện rồi. Nhà mình chán chết".

Tôi biết cô Hoa. Cô làm nhân viên hành chính ở một công ty nhỏ, đồng lương chỉ đủ lo cơm nước, học hành cho con. Tối về còn tranh thủ nhận việc nhập liệu online để kiếm thêm. Cô có thừa tình yêu dành cho Minh, nhưng không có đủ tiền để nuông chiều những yêu cầu xa xỉ của con trai mình.

Tôi từng nghĩ, chắc cô Hoa quen chịu đựng. Nhưng hôm ấy, trong lúc chờ gửi xe, tôi vô tình nghe thấy cô kể với một người hàng xóm: "Chị biết không, nó chỉ nhìn những gì nó không có. Nó không thấy những bữa tối mẹ nhịn ăn thêm để mua quần áo mới cho nó, không thấy những buổi tối mẹ thức đến 2 giờ sáng làm thêm. Nó cứ nghĩ mẹ không thương nó chỉ vì mẹ không cho nó thứ này thứ kia".

Bản thân cũng là một người mẹ, khi nghe những lời của cô Hoa, lòng tôi trĩu nặng, nghĩ nhiều về chuyện nuôi dạy con cái. Nghĩ lan man, tôi bất chợt nghĩ đến bộ phim Sex Education mà mình từng xem năm ngoái.

Trong phim, nhân vật tên Aimee từng nói một câu rất hay, mà tôi nghĩ rằng, nói như một mũi tên xuyên qua tất cả những gì tôi đang trăn trở.

"Stop worrying about the love you didn’t get. Think about the love you have". (Tạm dịch: "Đừng mãi bận lòng về tình yêu mà bạn không nhận được. Hãy nghĩ đến tình yêu mà bạn đang có").

Aimee

Không phải Minh không được yêu thương. Cậu bé chỉ mải nhìn những điều mình không có, mà quên mất trân trọng những tình yêu thầm lặng đang bao quanh mình mỗi ngày.

Và tôi giật mình: Có lẽ nhiều đứa trẻ ngày nay cũng đang lớn lên như vậy. Và biết đâu, nếu không dạy đúng cách, con tôi rồi cũng sẽ giống như thế.

Bài học tôi rút ra để dạy con

Từ câu chuyện của Minh và câu nói của Aimee, tôi nhận ra rằng: Dạy con học giỏi, dạy con ngoan ngoãn là một chuyện. Nhưng dạy con biết trân trọng những gì mình đang có, dạy con biết ơn tình yêu đang hiện hữu quanh mình mới là điều cốt lõi để nuôi dưỡng một tâm hồn hạnh phúc.

Tôi bắt đầu dạy con theo một cách khác.

Tôi dạy con nhận ra giá trị của từng bữa cơm ấm áp cha mẹ nấu mỗi ngày. Tôi dạy con biết rằng mỗi món đồ, dù không phải hàng hiệu, cũng là kết quả của biết bao cố gắng, vun vén. Tôi dạy con đừng so sánh mình với người khác bằng những thứ có thể đếm đo được, mà hãy biết trân trọng những thứ vô hình: sự quan tâm, lòng tin tưởng, những vòng tay chở che.

Tôi dạy con rằng: Cuộc sống này luôn có người giàu hơn con, nhiều hơn con. Nhưng hạnh phúc không đến từ việc con có bao nhiêu, mà từ việc con cảm nhận bao nhiêu yêu thương xung quanh mình.

Và tôi dạy con một bài học nhỏ: "Mỗi lần muốn so bì, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về người đang yêu thương con thầm lặng mỗi ngày. Khi lòng biết ơn trỗi dậy, con sẽ thấy mình đủ đầy".

Làm cha mẹ, ai cũng muốn cho con mình điều tốt nhất. Nhưng đôi khi, điều tốt nhất không phải là một món quà đắt tiền, không phải là những thứ khiến người khác ngưỡng mộ, mà là một trái tim biết trân trọng, biết yêu thương, biết hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.

Nếu chỉ chăm chăm vào những gì mình chưa có, thì dẫu có cả thế giới trong tay, con cũng sẽ mãi cảm thấy thiếu thốn. Còn nếu biết trân trọng từ những điều nhỏ bé nhất, thì dù cuộc đời có khiêm tốn đến đâu, con vẫn có thể lớn lên an nhiên và hạnh phúc.

Và nếu chỉ một câu nói từ Aimee trong phim Sex Education cũng có thể đánh thức tôi như vậy, tôi tin rằng: Bài học về lòng biết ơn, về tình yêu, nên là bài học đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình nuôi dạy con.