Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến bố mẹ ở quê: Biết ơn họ vì đã cho tôi điều vô giá này

Xem phim Sex Education, ấn tượng mạnh với một nhân vật

Nếu bạn chỉ mới nghe tên mà chưa từng xem phim Sex Education, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một bộ phim học đường đơn giản dành cho tuổi teen. Thế nhưng, theo cảm nhận của tôi, phim Sex Education mang nhiều tầng ý nghĩa hơn thế. Ẩn sau những câu chuyện hài hước và lãng mạn là những thông điệp sâu sắc về mối quan hệ gia đình, đặc biệt là sự gắn kết giữa cha mẹ với con cái.

Một trong những nhân vật gây ấn tượng mạnh với tôi khi xem phim Sex Education là Maeve Wiley - nữ sinh trung học tại trường Moordale. Trong mùa 1, Maeve được giới thiệu là một cô gái thông minh, sắc sảo và thường bị gán mác “gái hư” ở trường. Thế nhưng, ít ai biết Maeve vật lộn với hoàn cảnh gia đình đầy rối ren. Maeve gần như được nuôi dưỡng hoàn toàn bởi người anh trai Sean - một kẻ buôn ma túy trong khu nhà xe ở thị trấn Moordale. Cha cô đã bỏ đi và mẹ cô là một người nghiện ma túy, bị bắt vì buôn bán chất cấm.

Trong phim Sex Education, Maeve Wiley là nhân vật thông minh, sắc sảo nhưng có gia đình phức tạp.

Vài tháng trước khi Maeve nhập học, Sean cũng bỏ rơi cô, buộc Maeve phải làm bài tập thuê cho bạn bè để trả tiền thuê nhà.

Mẹ của Maeve, Erin, cuối cùng quay trở lại sau 13 tháng cai nghiện thành công và mang theo một bé gái 3 tuổi tên là Elsie. Erin nói rằng cuộc sống của bà đã ổn định, nên Maeve đồng ý để bà sống cùng trong chiếc xe lưu động. Thế nhưng, sau đó Erin tái nghiện, khiến Maeve lo lắng cho sự an toàn của Elsie. Cô quyết định báo cơ quán bảo trợ xã hội.

Erin và Elsie sau đó đều được cơ quan chức năng đưa đi. Erin nói với Maeve rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì việc này.

Hai mẹ con Maeve và Erin trong phim Sex Education.

Chứng kiến những gì Maeve đã trải qua, tôi có cảm giác vô cùng thương xót cho cô gái tuổi mới lớn.

Có thể thấy Maeve gần như không có một mái nhà thực thụ, không có bố mẹ nuôi dưỡng, dạy bảo hay yêu thương, không có những người anh, người chị dìu dắt và bảo vệ. Dù đang ở độ tuổi học sinh nhưng Maeve đã phải sống tự lập, tự lo cho chính mình. Cô gái trẻ tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn khát khao tình cảm gia đình và sự che chở của một mái ấm thực thụ.

Nhân vật Maeve trải qua nhiều thử thách trong phim Sex Education.

Xem phim Sex Education, nhớ đến bố mẹ và những câu chuyện tuổi thơ

Câu chuyện của Maeve khiến tôi tự cảm thấy mình quả là một người may mắn. Tôi nhớ đến gia đình của mình, đặc biệt là bố mẹ tôi. Dù không giàu có nhưng họ đã cho tôi một điều rất quan trọng, đó là một mái ấm thực thụ, nơi luôn tràn ngập tình yêu thương và sự sẻ chia.

Tôi lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố làm công chức, mẹ kinh doanh tự do. Hồi nhỏ, tôi thường xuyên tham gia các sự kiện của trường lớp: thi vẽ, biểu diễn văn nghệ, thi học sinh giỏi, ngày hội thể thao… Tôi thực sự không nhớ chi tiết các sự kiện, nhưng tôi nhớ là lúc nào bố mẹ tôi cũng có mặt. Điều này đem lại cho tôi một cảm giác an tâm, tự hào vô cùng. Tôi có thể khoe với bạn bè rằng bố mẹ mình đến để cổ vũ, chạy ra chỗ bố mẹ để kể chuyện và khoe với bố mẹ những thành tích tôi đã làm được.

Mái ấm của tôi còn được biểu hiện qua việc bố mẹ rất chịu khó nấu những món ngon cho tôi. Hằng ngày, bố mẹ cùng nhau vào bếp chuẩn bị mâm cơm tối, với những món giản dị nhưng không kém phần bổ dưỡng như đậu rán, rau muống luộc, thịt rang... Cuối tuần, bố mẹ tôi thay nhau đảm nhiệm vai trò “cải thiện bữa cơm”, khi mà ông bà nấu những món ngon đặc sản và phức tạp hơn một chút ví dụ như bún riêu, nem rán, bún thang, chả cá, canh ốc chuối đậu… Tôi vẫn nhớ như in cảnh bố mẹ tất bật rửa rau, thái thịt trong căn bếp đơn sơ, dù nóng nực nhưng chưa bao giờ kêu than một lời.

Đặc biệt, bố mẹ luôn dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với tôi. Tối nào, bố mẹ cùng hỏi han chuyện học hành, bạn bè của tôi ở lớp. Khi tôi lên cấp 3, lịch trình học chính, học thêm của tôi kín đặc nhưng đó cũng chính là lúc bố mẹ thể hiện sự ủng hộ tôi nhiều nhất. Những ngày tan học thêm vào lúc 20-21h, tôi luôn thấy bố chờ sẵn ngoài cổng để đưa tôi về. Về đến nhà, mẹ hâm nóng thức ăn cho tôi, luôn ngồi trò chuyện với tôi đến khi tôi ăn xong. Mái nhà của tôi lúc nào cũng vậy - tràn ngập trong tình yêu thương và sự quan tâm ấm áp.

Tôi có đọc được ở đâu đó rằng gia đình đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của trẻ, tạo nền tảng cho sự phát triển về cảm xúc, xã hội, nhận thức và thể chất. Đây là môi trường chính nơi trẻ học về tình yêu thương, sự an toàn, ngôn ngữ và các giá trị. Một gia đình vững mạnh nuôi dưỡng cảm giác gắn bó, xây dựng sự tự tin và trang bị cho trẻ những kỹ năng sống thiết yếu.

Thực vậy, khi ở độ tuổi 35, tôi nhận thấy rằng sự yêu thương của bố mẹ đã giúp tôi tự tin, hạnh phúc và can đảm hơn rất nhiều. Tôi biết ơn vô cùng vì họ đã tạo cho tôi một nền tảng vững chắc, một mái nhà đúng nghĩa để tôi có thể vững tin tiến tới tương lai. Do đó, tôi tự nhủ phải thường xuyên quan tâm tới bố mẹ của mình. Ông bà ở quê, còn tôi thì đã lên thành phố lập nghiệp. Mỗi ngày, tôi đặt mục tiêu gọi điện ít nhất một lần về nhà để hỏi thăm, chia sẻ với bố mẹ về cuộc sống hằng ngày. Bố mẹ có thể đã dựng xây tổ ẩm từ những viên gạch đầu tiên nhưng tôi cũng cần tham gia vào quá trình bảo vệ và bảo tồn mái ấm ấy.