Thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 9 giờ sáng 8/6, một vụ cháy xe tải chở hàng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh) khiến lượng lớn hàng hóa bị hư hỏng.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 50H - 264.xx do Nguyễn Hoàng M (sinh năm 1994, trú xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo 10 tấn mận lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt theo hướng Bắc - Nam. Khi di chuyển đến đoạn gần trạm thu phí tại Km 479+200 (thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh), lái xe phát hiện phần thùng chở hàng phía sau bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, lái xe đã nhanh chóng điều khiển phương tiện tấp vào làn đường sát hộ lan tôn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác; đồng thời khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa. Nhờ sự ứng phó kịp thời của lực lượng cứu hỏa, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày (8/6), đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các bộ phận kỹ thuật trọng yếu của xe.

Vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn đã khiến số lượng lớn mận thương phẩm trên xe bị thiêu rụi và hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cũng trong sáng 8/6, trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng xảy ra vụ 2 xe tải đầu kéo cùng chiều đâm nhau làm bố và em trai của tài xế tử vong tại carbin , tài xế bị thương nặng phải cấp cứu.