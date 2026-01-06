Một chiếc xe ô tô WagonR đang di chuyển được cho là đã mất kiểm soát sau khi một lốp xe bị nổ và đâm vào tường nhà dân ở Marakada, Karnataka, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào 3h51 chiều ngày 1/1 và đã được camera giám sát lắp đặt tại ngôi nhà ghi lại.

Xe ô tô mất lái lao vào nhà dân như phim hành động

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe đột ngột lao ra khỏi đường, bay qua tường rào và rơi vào trong sân nhà dân.

Chiếc xe mất lái lao vào nhà dân.

Đoạn clip cho thấy lốp xe vẫn tiếp tục quay ngay cả khi chiếc xe bị lật nghiêng. Phát hiện ra sự việc, người dân địa phương vội vàng chạy đến hiện trường và giúp dựng thẳng chiếc xe.

Được biết, những người ngồi trong xe đã may mắn thoát nạn mà không bị thương nặng. Chiếc xe đang di chuyển từ Neerude đến Bondel. Danh tính của những người bên trong xe vẫn chưa được công bố.

Hiện clip đang lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem.