Chiếc ô tô tải chở theo cô gái không mặc quần áo, 2 hôm sau sự thật đáng sợ được phát hiện

Mới đây, vụ việc một cô gái xuất hiện trên thùng chiếc xe tải trong tình trạng không mặc quần áo đã khiến dư luận rúng động. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm Chủ nhật, 28/12 vừa qua tại tỉnh Chon Buri của Thái Lan.

Hình ảnh nạn nhân của vụ việc.

Theo đó, hôm 30/12, cô gái 23 tuổi đã trình báo vụ việc tại Sở cảnh sát Sattahip. Cô cho biết mình bị một người đàn ông Thái Lan không rõ danh tính tấn công tình dục vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 28 tháng 12. Nạn nhân nói rằng cô chỉ biết nghi phạm là một sĩ quan hải quân.

Theo lời cô gái, cô và hai người bạn nữ đã đi uống rượu tại một địa điểm giải trí vào khoảng 10 giờ tối Chủ nhật. Sau đó, hai người đàn ông Thái Lan đến bàn của họ, tự giới thiệu là thủy thủ và nói rằng họ quen biết một người bạn thân của cô.

Nghi phạm cùng chiếc xe tải trong vụ việc.

Khi cô quyết định rời khỏi địa điểm đó, một người đàn ông khác tiếp cận cô và đề nghị đưa cô về nhà. Tin rằng anh ta là bạn của hai thủy thủ, cô đã đồng ý. Tuy nhiên, cô gái sau đó nhận ra rằng cô không được đưa đến chỗ ở của mình. Thay vào đó, người đàn ông đã lái xe đưa cô đến một khu nhà ở phúc lợi của Hải quân. Cô cho biết nghi phạm đã cố gắng đưa cô ấy vào phòng hắn, nhưng cô đã chống cự lại.

Nghi phạm tại đồn cảnh sát.

Cô gái kể với cảnh sát rằng cô không thể trốn thoát và bị cưỡng bức trên thùng xe tải nhỏ đậu tại khu nhà ở xã hội. Cô nhấn mạnh rằng mình không đồng ý và không đủ khả năng tự vệ vào thời điểm đó. Sau vụ tấn công, nghi phạm được cho là đã lái xe chở cô khoảng 5 đến 6 km đến cổng khu nhà ở của cô và bỏ mặc cô ở đó trước khi bỏ trốn.

Trang tin tức Facebook News Stream sau đó đưa tin rằng người phụ nữ bị bỏ lại trên thùng xe tải trong tình trạng không mặc quần áo đầy đủ trong khi nghi phạm lái xe dọc theo một con đường ở Chon Buri. Sau khi có thông tin, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, ông Parat Rattanachaiphan, xác nhận rằng nghi phạm là một sĩ quan hải quân.

Tuy nhiên, danh tính của người này chưa được tiết lộ cho công chúng. Ông Parat cho biết Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc và đảm bảo nghi phạm phải chịu hậu quả pháp lý nếu bị kết tội. Ông nhấn mạnh rằng hải quân sẽ không bảo vệ nghi phạm hoặc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ hay đối xử đặc biệt nào, bất kể chức vụ của người này. Sau đó, tờ Matichon đưa tin rằng nạn nhân đã rút đơn kiện sau khi nghi phạm đồng ý bồi thường 180.000 baht (tương đương khoảng 150 triệu VNĐ).