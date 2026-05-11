Xe máy mất kiểm soát ở khúc cua, va chạm với ô tô, người phụ nữ ngồi sau tử vong ngay tại hiện trường

Mới đây, một vụ va chạm trực diện giữa xe máy và xe tải trên đường Patak ở Karon, Phuket, Thái Lan đã xảy ra khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ tối thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua trên một khúc cua gần khách sạn Holiday Inn ở quận Karon.

Video cho thấy một cặp đôi người nước ngoài điều khiển xe máy với tốc độ cao trước khi mất kiểm soát ở khúc cua, lao sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một chiếc xe tải đang đi tới. Người phụ nữ ngồi sau xe bị hất tung lên không trung và rơi xuống vệ đường. Người đàn ông cũng bị hất văng khỏi xe máy và ngã xuống đường.

Trang Facebook của Phuket Times đưa tin người phụ nữ nước ngoài đã tử vong tại hiện trường, trong khi người đàn ông bị thương nặng. Danh tính của họ và tình trạng hiện tại của người đàn ông chưa được tiết lộ.

Chiếc xe máy lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với một chiếc ô tô.

Sau vụ tai nạn, nhiều bình luận trên mạng xã hội đã chỉ trích hành vi của một số du khách nước ngoài đi xe máy ở Phuket. Một số người dân địa phương cho rằng du khách sử dụng đường công cộng để tập lái hoặc chạy tốc độ cao. Những người khác cho rằng một số người lái xe máy nước ngoài thiếu kỹ năng lái xe nhưng vẫn tiếp tục thuê xe. Những lo ngại về việc lái xe nguy hiểm và chạy quá tốc độ cũng được nêu ra.

Một số người dùng chỉ trích các công ty cho thuê xe, cáo buộc họ ưu tiên lợi nhuận hơn sự an toàn của du khách và người dân. Một số người bình luận bày tỏ sự cảm thông với tài xế xe tải, lưu ý đến gánh nặng pháp lý tiềm tàng mặc dù tài xế khẳng định mình không có lỗi. Vụ tai nạn xe máy ở Phuket này xảy ra sau một số vụ việc tương tự được báo cáo trên đảo trong năm nay.

Ví dụ vào tháng 1 vừa qua, một người lái xe máy người Thổ Nhĩ Kỳ đã tử vong sau khi va chạm với hai xe tải trên đường Patak. Người lái xe được cho là đã rẽ vào một con hẻm nhỏ khi hai xe tải đang đến gần. Cũng trong tháng đó, một người đàn ông nước ngoài khác đã tử vong sau khi mất kiểm soát phương tiện và đâm vào lan can ở quận Kathu. Vào tháng 3, một phụ nữ nước ngoài đã gặp tai nạn chết người ở Chalong khi một chiếc xe bán tải đâm vào một người lái xe máy người Thái Lan.