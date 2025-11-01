Xe Honda ăn xăng 1,5L/100km vừa bán chính hãng, xe nhập tư giảm vội vài chục triệu

Nhiều đại lý tư nhân tại Việt Nam đã rao bán mẫu Honda CT125 với giá giảm mạnh sau khi Honda Việt Nam công bố phân phối chính hãng mẫu xe này.

Thông tin về việc điều chỉnh giá xe có thể thấy trên các tin rao bán; theo đó, một số cơ sở nhập khẩu tư nhân đã cập nhật mức giá, giới thiệu rằng xe đang có “mức giá tốt nhất từ trước đến nay”.

Ghi nhận thực tế cho thấy Honda CT125 đã từng được bán với giá lên tới 150 triệu đồng mỗi chiếc, nhưng nay có giá khoảng 120 triệu đồng. Mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với mức giá chính hãng 87,4 triệu đồng; song, các xe nhập tư có một điểm khác là có lựa chọn màu phong phú hơn như màu đỏ, xanh lá quân đội, còn xe chính hãng chỉ có duy nhất bản phối màu xám - đỏ - đen.

Honda CT125 đang được giảm giá mạnh tại đại lý nhập khẩu tư nhân.

Honda CT125 là mẫu xe số với thiết kế phù hợp để vượt địa hình nhẹ dành cho người muốn một chiếc xe có phong cách bụi bặm, tiện đi phượt và phù hợp giao thông đô thị. Mẫu xe này vừa được Honda Việt Nam giới thiệu cách đây chưa lâu.

Như tên gọi, Honda CT125 sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích khoảng 125 cc kèm hộp số 4 cấp bán tự động, cho công suất 9,07 mã lực và mô-men xoắn xấp xỉ 10,9 Nm.

Trang bị trên Honda CT125 gồm đèn LED, đồng hồ điện tử, phanh đĩa trước-sau với hệ thống ABS ở bánh trước, phuộc hành trình dài và ống pô đặt cao phục vụ khả năng lội nước; mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,5L/100km.



Cùng phân khúc, nhưng Honda CT125 có giá bán cao gấp nhiều lần Yamaha PG-1.

Tại Việt Nam, Honda CT125 xuất hiện đã phá vỡ thế độc tôn của Yamaha PG-1 trong phân khúc này. Mẫu xe đối thủ đã ra mắt từ cuối năm 2023 và ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên thị trường. Nhu cầu từng cao đến nỗi giá bán thực tế đã từng cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với giá đề xuất của nhà sản xuất.

Yamaha PG-1 từ những ngày đầu đã được lắp ráp tại Việt Nam, được bán với giá từ khoảng 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng tùy phiên bản.

Sự chênh lệch về mức giá giữa Honda CT125 và Yamaha PG-1 cũng phần nào định vị tệp khách hàng. Trong khi Yamaha PG-1 vẫn phù hợp với đại đa số người tiêu dùng phổ thông, Honda CT125 với giá bán cao gần gấp 3 phù hợp với nhóm người muốn nổi bật hơn, hoặc muốn thêm vào bộ sưu tập xe.