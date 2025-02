Xe giường nằm nở rộ tại Nhật Bản khi khách sạn đắt đỏ

Theo Nikkei, một mẫu xe buýt mới đã được ra mắt tại Nhật Bản, với trang bị ghế ngồi đặc biệt có thể mở ra thành chiếc giường phẳng. Chiếc xe có sức chứa 24 hành khách và sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ hàng tuần giữa Tokyo và tỉnh Kochi ở miền nam Nhật Bản vào ngày 4/3. Chuyến đi kéo dài 13 giờ sẽ có giá vé 7.300 yên (khoảng 1,2 triệu đồng) trong thời gian thử nghiệm. Như vậy hành khách sẽ có một giấc ngủ thoải mái trên xe và thức dậy ở thành phố khác, sẵn sàng cho hành trình tham quan.

Mẫu xe mới tại Nhật Bản trang bị loại ghế ngồi có thể ngả thành giường nằm. Ảnh: Tomonori Washida/Nikkei

Mẫu xe giường nằm mới này được ra mắt khi ngày càng nhiều du khách chọn xe buýt đêm thay vì ở khách sạn, vốn đang tăng giá mạnh ở Tokyo và những nơi khác, trong bối cảnh lượng khách du lịch tại Nhật Bản đã tăng đột biến. Nhiều khách sạn ở Nhật Bản cũng đang bị hạn chế khả năng phục vụ khách vì thiếu nhân viên.

Đại diện nhà sản xuất mẫu xe giường nằm mới cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng xe buýt đêm là loại giá rẻ nhưng không thoải mái. Tôi muốn cung cấp cho họ tùy chọn ghế nằm phẳng và biến xe buýt thành phương tiện di chuyển được nhiều người lựa chọn".

Willer Express cung cấp ghế ngồi có thể ngả dài trên một số tuyến xe. Ảnh: Willer Express/Nikkei

Theo Willer Express - một công ty điều hành xe buýt có trụ sở tại Tokyo, tỷ lệ lấp đầy trung bình của xe buýt tốc hành đã đạt tỉ lệ 86% vào năm 2024. Theo khảo sát vào tháng 10/2024 của công ty này, hơn 60% số người được hỏi cho biết họ đã đi xe buýt đêm vì các dịch vụ khác quá đắt. Willer Express cũng đang cân nhắc áp dụng thêm ghế nằm phẳng, sau khi đã cung cấp ghế ngồi có thể ngả dài trên một số tuyến đường nhất định, mà không ảnh hưởng đến hành khách ở hàng ghế sau.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản mới đây đã cập nhật hướng dẫn an toàn, theo đó cho phép sử dụng ghế nằm phẳng trên xe buýt, yêu cầu xe phải có dây an toàn hai điểm và lan can an toàn để tránh bị ngã. Tuy nhiên các quy định giới hạn giờ làm thêm mới có hiệu lực vào năm ngoái đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu tài xế của Nhật Bản. Số lượng hành khách tại một bến xe buýt tốc hành ở quận Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản) trung bình đạt 93% so với mức trước COVID-19 vào tuần thứ hai của tháng 1, nhưng lượng xe buýt khởi hành chỉ đạt 84%.

Theo Nikkei