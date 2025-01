Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản năm 2024 cao nhất từ trước tới nay

Tính chung khách quốc tế đến Nhật Bản năm 2024 từ các quốc gia trên toàn thế giới đạt 36.869.900 lượt, tăng 47,1% so với năm trước. Con số này cũng đã vượt hơn 5 triệu lượt, tương đương mức tăng 15,6%, so với kết quả Nhật Bản đạt được cao nhất trước đây hồi năm 2019 (31.882.049 lượt); đưa 2024 trở thành năm Nhật Bản đón lượng khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay.

Số khách đến Nhật Bản theo tháng cũng lập ra những kỷ lục mới so với cùng kỳ, trong đó tập trung vào mùa cao điểm như hoa anh đào, lá đỏ, hay kỳ nghỉ hè của các trường học. Đồng thời, lượng khách đến Nhật Bản gia tăng không chỉ từ các nước Đông Á - vốn chiếm đa số từ trước đến nay, mà từ các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, các nước châu Âu, Mỹ, Australia, Trung Đông cũng tăng lên.

Nhật Bản là điểm đến được đông đảo du khách Việt yêu thích.

Tính riêng thị trường Việt Nam, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tính chung cả năm 2024 đạt 621.100 lượt người, tăng 8,2% so với năm 2023 và tăng 25,5% so với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh tại thị trường Việt Nam, tour du lịch Nhật Bản luôn bị cạnh tranh rất mạnh cả chi phí và thủ tục visa so với các điểm đến ở Đông Nam Á hay Hàn Quốc, Trung Quốc...

Đáng chú ý năm 2024, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng trưởng đều qua các tháng, ngoại trừ tháng 1 có mức tăng trưởng thấp hơn năm trước do thời điểm nghỉ Tết khác nhau (-13,5%). Với các tháng còn lại trong năm 2024, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự quan tâm đến du lịch Nhật Bản đang tiếp tục gia tăng tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cũng cho biết, phần lớn lượng khách Việt Nam đến thăm Nhật là lần đầu, đa số các tour vẫn tập trung tham quan các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Kyoto... Điều này dẫn tới những lo ngại về vấn đề quá tải du lịch tại Nhật Bản do sự tập trung đông du khách và gây ra tình trạng tắc nghẽn.

Trong bối cảnh đó, JNTO dự định sẽ giới thiệu tại thị trường Việt Nam sự hấp dẫn của các địa phương khác ở Nhật Bản, giúp du khách có thể thấy được những nét riêng của từng vùng miền từ Bắc xuống Nam, cũng như trải nghimrj du lịch thay đổi theo từng mùa trong năm, thay vì chỉ tập trung vào các thành phố lớn.

Từ tháng 4/2025, Triển lãm Thế giới (EXPO) sẽ diễn ra tại Osaka, Nhật Bản trong khoảng 6 tháng. Sự kiện “Expo Osaka Kansai” lần này với khả năng thu hút sự quan tâm toàn cầu, JNTO kỳ vọng số khách đến Nhật Bản từ các quốc gia trên toàn thế giới mà đặc biệt từ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng.