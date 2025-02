Valentine này không sợ nhạt khi dắt "em iu" quẩy banh nóc 5 tổ hợp mua sắm hot nhất Sài Gòn

Ngày Valentine không chỉ là dịp để các cặp đôi dành cho nhau những lời yêu thương, mà còn là cơ hội để cùng nhau khám phá những không gian mới lạ, độc đáo. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa có thể mua sắm, vừa có không gian sống ảo siêu chất để lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên "nửa kia", thì dưới đây là những tổ hợp mua sắm cực kỳ lý tưởng dành cho các cặp đôi.

What it isNt

Là thương hiệu thời trang streetwear đến từ Nhật Bản, What it isNt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ không chỉ nhờ vào các thiết kế độc đáo chất lượng mà còn bởi không gian cửa hàng đậm chất đường phố.



Nằm ngay trung tâm TP.HCM, cửa hàng What it isNt được thiết kế với phong cách streetwear cá tính. Không gian trưng bày sản phẩm kết hợp cùng các chi tiết trang trí như ván trượt, graffiti và các hoạ tiết tường đầy màu sắc tạo nên một tổng thể vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, hai điểm check-in hot nhất tại đây chính là trạm xe buýt ngay trước cửa hàng và khu vực sân được vẽ Graffiti, đảm bảo lên hình cực "nghệ". Nếu các cặp đôi cùng yêu thích thời trang streetwear, hoặc đơn giản là muốn có một buổi hẹn hò kết hợp mua sắm – sống ảo đầy thú vị, thì What it isNt chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua trong dịp Valentine này!



Địa chỉ: 94-96 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Rue Miche

Một tổ hợp kết hợp nghệ thuật và mua sắm không thể không nhắc đến dành cho giới trẻ Sài Gòn đó chính là Rue Miche. Đây là không gian mang đến trải nghiệm đầy chất thơ, nơi các cặp đôi có thể cùng nhau khám phá những giá trị thẩm mỹ đương đại hòa quyện cùng nét đẹp truyền thống Việt Nam.

Nguồn: @cafehoppersaigon

Được cải tạo từ toà nhà Pháp cổ, Rue Miche có 4 tầng, mỗi tầng mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng phản ánh xu hướng thẩm mỹ đương đại, kết hợp với các yếu tố dân gian truyền thống đặc trưng như tấm bình phong, đòn gánh, chõng,… được tái hiện qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Nguồn: @cafehoppersaigon

Bốn tầng lầu trưng bày các thiết kế từ hơn 15 thương hiệu nội địa, trải dài nhiều lĩnh vực bao gồm thời trang, phụ kiện, trang sức và nội thất như: afterparty, BEUTER, TRIDA.SUBJECT,.... Không chỉ là một điểm đến dành cho tín đồ mua sắm, Rue Miche còn là nơi tổ chức các workshop, triển lãm nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Đây chắc chắn là địa điểm hẹn hò lý tưởng trong mùa Valentine này!

Địa chỉ: 9B Phùng Khắc Khoan, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

The Box Concept

Nếu các cặp đôi đang tìm kiếm một địa điểm vừa có thể mua sắm, vừa có thể thưởng thức ẩm thực trong không gian nhộn nhịp, thì The Box Concept chính là lựa chọn hoàn hảo.Nằm trong khuôn viên Nhà Văn Hóa Thanh Niên, The Box Concept quy tụ hàng loạt gian hàng đa dạng từ quần áo, phụ kiện đến mỹ phẩm và quà tặng. Bên cạnh đó, nơi đây còn có các quầy ẩm thực, nổi bật nhất là những món ăn đa dạng và hợp khẩu vị kể cả những thực khách khó tính nhất.



Với không gian trẻ trung, năng động, The Box Concept là nơi thích hợp để các cặp đôi vừa dạo chơi, mua sắm, vừa tận hưởng những món ăn ngon, tạo nên một buổi hẹn hò trọn vẹn và đáng nhớ.

Địa chỉ: Nhà Văn Hóa Thanh Niên cổng 37 Nguyễn Thị Minh khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

OHQUAO

OHQUAO sẽ là điểm đến lý tưởng trong mùa Valentine dành cho các cặp đôi đều yêu thích những món đồ thủ công độc đáo, văn phòng phẩm sáng tạo. Cửa hàng OHQUAO chuyên cung cấp bưu thiếp, poster, thiệp chúc mừng, sticker, sổ tay, giấy gói quà và rất nhiều sản phẩm mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Mỗi sản phẩm tại đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, giúp những hình ảnh quen thuộc trở nên sống động và đầy nghệ thuật.

Không gian cửa hàng nổi bật với gam màu nổi bật, nếu như chi nhánh Phạm Ngọc Thạch là nơi trưng bày các sản phẩm, nơi những người yêu thích thiết kế, nghệ thuật và văn phòng phẩm có thể gặp gỡ và chia sẻ đam mê. Thì chi nhánh Thảo Điền lại là nơi hợp tác cùng nhiều thương hiệu sáng tạo khác như Paperbacks, VinSpace, Sạp Báo Nhỏ, Bằng và easybadwork, mang đến một không gian nghệ thuật đa dạng và độc đáo.

Địa chỉ:

58/12, Đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

Số 19, Đường 38, P. Thảo Điền, Tp.Thủ Đức

Daspace

Daspace luôn giữ vững sức hút của mình khi nhắc đến những địa điểm mua sắm được giới trẻ yêu thích. Với sự góp mặt của hơn 50 thương hiệu đình đám trong nước và quốc tế, Daspace hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho các tín đồ thời trang. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi tận hưởng một buổi hẹn hò mua sắm đặc biệt trong dịp Valentine.



Không gian của Daspace được thiết kế thành tổ hợp 4 tầng, mỗi tầng đều mang một phong cách riêng biệt, phù hợp cho cả nam lẫn nữ với đa dạng các dòng sản phẩm từ streetwear năng động, cá tính đến những thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang, Daspace còn gây ấn tượng bởi sự sắp đặt không gian độc đáo, tạo nên một trải nghiệm mua sắm thú vị và đầy cảm hứng.

Địa chỉ: 46/13 Trần Quý Khoách P. Tân Định Quận 1, Tp.HCM