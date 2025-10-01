Xe điện VinFast là một trong những chiến thần lội nước sâu khoẻ nhất thị trường

Tại sự kiện trải nghiệm “Thử và Tin – Chinh phục VF 8” tổ chức ngày 17-18/5/2025 tại TP HCM, lần đầu tiên, người tham gia có cơ hội kiểm chứng khả năng vận hành toàn diện của VF 8 thông qua loạt thử thách vốn thường chỉ dành cho xe off-road: chạy slalom, vượt hố nước 30 cm, đi trên đường gập ghềnh, leo dốc cầu cao 3 m, thử tăng tốc… VF 8 đều xử lý các bài kiểm tra mượt mà.

Trước đó, VinFast đã từng gây chú ý với khả năng lội nước sâu của xe điện tại sự kiện tháng 7/2022 ở Đồ Sơn (Hải Phòng).﻿

Hãng tổ chức thử nghiệm vượt nước sâu với VF e34 và xe máy điện mới. Đoạn đường ngập dài 100 m, mực nước tới 50cm – ngang biển số và chạm lốp xe. Hai chiếc VF e34 đi qua an toàn, không gặp trục trặc.﻿

Các mẫu xe điện có ưu thế nhất định so với loại động cơ đốt trong khi di chuyển ở vùng ngập, bởi nước dễ dàng lọt vào động cơ qua vị trí cổ hút gió, gây nguy cơ thủy kích. Với ôtô, ngập nước còn mang đến rủi ro ở hệ dẫn động (cầu) hoặc hệ thống dây điện, thiết bị điện tử nằm dưới sàn. Với xe máy, nước có thể lọt vào buồng đốt, làm ướt bugi, gây chết máy.

Điểm khác biệt của ôtô điện là không có động cơ đốt trong, không thể gây hiện tượng thủy kích. Xe truyền động trực tiếp bằng mô tơ nên không có hệ dẫn động phức tạp.

Theo phân tích của Financial Express (tạp chí chuyên về tin tức tài chính và kinh doanh của Ấn Độ và quốc tế), xe ô tô điện đi đường ngập khá an toàn nhờ có hệ thống bảo vệ chống xâm nhập theo tiêu chuẩn IP67 hoặc IP65, tùy thuộc vào các loại xe khác nhau. Chỉ số IP càng cao thì khả năng chống bụi và nước càng tốt. Do đó, các dòng xe điện hiện đại ngày nay có thể di chuyển ở mực nước cao tới 1m trong khoảng 30 phút mà vẫn an toàn. Ngoài ra, khối pin bên trong xe thường được trang bị nhiều lớp bảo vệ và có khả năng tự cách điện với phần còn lại. Vì vậy, nguy cơ rò rỉ điện hay chập, cháy khi di chuyển qua vùng nước ngập có thể không phải là vấn đề nguy hại.﻿

VinFast cho biết, ﻿mặc dù ô tô điện có khả năng chống nước tốt hơn xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch nhưng không có nghĩa chúng có thể biến thành những chiếc thuyền. Xe điện có thể đảm bảo an toàn khi vận hành trong điều kiện mực nước cho phép và thời gian di chuyển nhất định để tránh bị mắc kẹt trong tình huống bất khả kháng chứ không phải trường hợp nào cũng an toàn.

Khi lái xe điện ở mực nước sâu trong thời gian dài quá điều kiện cho phép, khả năng nước tràn vào bộ pin hoặc motor điện là có thể xảy ra. Không chỉ vậy, lái xe trong thời tiết xấu và gặp phải dòng nước chảy xiết, xe rất dễ bị cuốn trôi. Vì vậy, người dùng nên hạn chế di chuyển ô tô điện đi đường ngập thường xuyên để vừa đảm bảo an toàn, vừa tăng tuổi thọ cho phương tiện.

