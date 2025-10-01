Hé lộ dàn nghệ sĩ biểu diễn tại Gala Better Choice Awards 2025, hứa hẹn là bữa tiệc âm thanh - công nghệ bùng nổ cuối năm nay

Dàn nghệ sĩ được mong chờ

Sân khấu Gala năm nay sẽ chào đón Trúc Nhân – một trong những “phù thủy” âm nhạc với phong cách trình diễn độc đáo và giọng hát nội lực. Anh là chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám như Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm và Thật bất ngờ. Với sự biến hóa đa dạng và nguồn năng lượng dồi dào, Trúc Nhân hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu và mang lại những màn trình diễn không thể quên.

Là một giọng ca nội lực, đầy kỹ thuật, Dương Hoàng Yến từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc "đốn tim" khán giả như Không phải em đúng không? và Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn?. Giữa không khí sôi động của đêm nhạc, Dương Hoàng Yến sẽ mang đến những màn trình diễn sâu lắng, đầy cảm xúc và chạm đến trái tim người nghe bằng chính giọng hát thăng hoa của mình.

Quán quân Vietnam Idol - Anh Tài (S)TRONG Trọng Hiếu sẽ khuấy động không khí bằng phong cách âm nhạc hiện đại, đầy tính quốc tế. Luôn mang đến những tiết mục được đầu tư công phu về cả giọng hát lẫn vũ đạo, anh không chỉ trình diễn mà còn truyền cảm hứng tích cực. Sự xuất hiện của Trọng Hiếu chắc chắn sẽ biến đêm Gala thành một bữa tiệc âm nhạc sôi động và bùng nổ.

Han Sara, nữ ca sĩ Gen Z từng "gây sốt" với bản hit Tớ thích cậu và Đếm cừu, sẽ mang đến một màu sắc trẻ trung, tươi mới. Với giọng hát ngọt ngào cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng, cô nàng hứa hẹn sẽ mang lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc, thể hiện đúng tinh thần của thế hệ trẻ.

Sân khấu hoành tráng, trải nghiệm độc đáo

Không chỉ có âm nhạc, Gala còn được dàn dựng như một “đại tiệc thị giác”. Sân khấu với sức chứa hơn 2.000 khách mời được thiết kế theo hình dạng “Thành phố thông minh”, màn LED có thể di chuyển tạo hiệu ứng liên tục thay đổi. Điểm nhấn là khu vực trao giải được mô phỏng đại lộ, nơi những chiếc ô tô có thể chạy thẳng lên sân khấu để “catwalk” trong ánh sáng hiện đại.

Bất ngờ hơn, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ chú robot chó thông minh siêu đáng yêu. Màn trình diễn kết hợp ô tô và robot trên sân khấu hứa hẹn trở thành khoảnh khắc khó quên của sự kiện.

Kết nối cùng không gian VIIE

Gala Better Choice Awards 2025 cũng là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2025) kéo dài từ ngày 1 đến 3/10 tại NIC Hòa Lạc. Trong ba ngày, VIIE đã mang đến không gian trưng bày hơn 200 gian hàng, các phiên diễn đàn chính sách, STEM và trải nghiệm mobility, quy tụ đông đảo doanh nghiệp công nghệ, startup, viện trường trong và ngoài nước. Gala vì thế không chỉ đơn thuần là một lễ trao giải, mà còn là lời tổng kết sống động cho một tuần lễ đổi mới sáng tạo toàn diện.

Hẹn gặp tại Gala Better Choice Awards 2025

Với sự hòa quyện giữa công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc, Gala Better Choice Awards 2025 hứa hẹn sẽ đem lại một đêm hội bùng nổ. Sự kiện sẽ diễn ra vào tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc. Hãy sẵn sàng để cùng chứng kiến những thương hiệu được vinh danh và tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc – công nghệ chưa từng có.