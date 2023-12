Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn tông 9 ôtô, xe máy

Vụ tai nạn xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 24-12 tại Km 380+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người bị thương, 10 phương tiện giao thông bị hư hỏng

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS 36C-095.40 kéo theo rơ-moóc 51R - 147.55 do anh Ngô Thanh Tiến (SN 1991 ngụ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa.

Gây tai nạn liên hoàn, cuốn xe máy vào gầm

Khi tới Km 380+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, chiếc xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe ôtô khách BKS 98B-015.18 do anh Trương Văn Luyện (SN 1974; ngụ tỉnh Bắc Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều, đang chuyển hướng sang đường.

Sau khi va chạm, ôtô đầu kéo không dừng lại mà tông liên hoàn vào một chiếc ôtô 4 chỗ và 7 chiếc xe máy dừng bên đường. Thậm chí, chiếc đầu kéo còn cuốn 1 chiếc xe máy vào gầm.

Một chiếc xe máy bị cuốn vào gầm sau tai nạn liên hoàn

Hậu quả, một người phụ nữ đi xe máy đang dừng bên đường bị thương nặng, ôtô khách; xe đầu kéo; ôtô con và 7 xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn điều tra, làm rõ vụ việc.