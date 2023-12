Xài ma túy "nước vui" do bạn tặng, tài xế xe bán tải gây tai nạn liên hoàn

Ngày 20-12, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Hiếu (SN 1988, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái; người đã sử dụng ma túy khi lái xe) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do tài xế Phạm Công Hiếu gây ra

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 8-12, Hiếu điều khiển xe ôtô bán tải, hiệu Chevrolet mang biển kiểm soát 14C-281.31 trên đại lộ Hòa Bình, TP Móng Cái, khi đi đến khu 2, phường Hòa Lạc, do mải nghe điện thoại, thiếu quan sát, Hiếu đã va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 14E-013.xx chạy cùng chiều. Tuy nhiên, Hiếu không dừng xe mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao.



Khi vào khu vực vòng xuyến Cột đồng hồ, xe bán tải của Hiếu mất lái lao lên vỉa hè, tông liên tiếp vào một số bàn ghế nhựa của quán bán nước giải khát và va quệt vào ông Đồng Thanh B. (SN 1972, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đang ngồi uống nước tại quán. Sau đó, xe ôtô do Hiếu điều khiển tông vào xe ôtô nhãn hiệu Ford biển kiểm soát 14A-365.xx đang đỗ bên đường rồi mới dừng lại hẳn.

Tài xế sử dụng ma túy

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Đồng Thanh B. bị thương nặng; 3 xe ôtô, quán bán nước giải khát, 2 cột điện chiếu sáng trên vỉa hè bị hư hỏng, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính là 100 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế TP Móng Cái cho thấy Phạm Công Hiếu dương tính với 2 loại chất ma túy là Methamphetamin và MDMA (ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận trước khi gây tai nạn 2 ngày, Hiếu đã sử dụng ma túy tổng hợp nước vui do một người bạn tặng.