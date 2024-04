Bước sang ngày nghỉ "đổ lửa" thứ hai, dân tình vẫn giành nhau chỗ ngồi trong khu ăn uống ở các TTTM

Theo ghi nhận của phóng viên, các trung tâm thương mại như Aeon Mall (quận Bình Tân), Vạn Hạnh Mall (quận 10), Takashimaya (quận 1), Vincom Đồng Khởi (quận 1)… đã đông kín khách. Cụ thể, trong khung thời gian từ 11h đến 15h, các khu vực ăn uống, mua sắm của các trung tâm đông nghịt người.



Các trung tâm thương mại chật kín khách

Chị Hồng Phương (37 tuổi, ngụ quận 8) đã đưa hai con đến trung tâm thương mại Aeon Mall trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. “Vé máy bay thì đắt, đi du lịch nhìn kẹt xe oải quá. Trời thì nóng cho tụi nhỏ quanh quẩn trong nhà cũng tội nên dẫn đến đây thích hơn”.

Mỗi buổi ăn uống mua sắm ở trung tâm thương mại, chị tốn khoảng 300.000 – 500.000 đồng, vẫn rẻ hơn chuyến du lịch trong ngày “vừa nóng vừa mệt”. Tuy nhiên, khoảng 12h, khu vực ăn uống của trung tâm dường như đã kín bàn, chị phải đợi khoảng 5, 10 phút mới tìm được chỗ ngồi cho ba mẹ con.

Ở các sảnh chờ khu mua sắm, lượng người đông nhất là buổi trưa. Một số người mang laptop làm việc hoặc đợi người thân mua sắm, tranh thủ nghỉ trưa ở không gian mát mẻ. Ghế ngồi đặt giữa hành lang cũng chật kín người.

Hoài Phương (22 tuổi) là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là một trong số đó. Cô chọn ở lại TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ. Phương hay đến siêu thị hoặc trung tâm thương mại xuyên trưa để tránh nóng khu nhà trọ. Trong đó, cô chọn cách “cắm rễ” ở quán cà phê đợi đến tầm chiều đặt suất xem phim với bạn.

Dịp này, nhiều cửa hàng quần áo, quầy ăn… cũng tranh thủ giảm giá từ 30-40% để phục vụ cho các khách hàng. Nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ hẹn nhau đến để mua sắm, đi dạo tránh nóng.

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ về thời tiết TP.HCM cho biết đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao nhất khoảng 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời thực tế ghi nhận nóng hơn từ 2-4 độ C, đẩy mốc cao điểm đến hơn 42 độ C.

