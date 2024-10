Ấn định ngày xét xử nhóm cựu cán bộ liên quan vụ cháy karaoke làm 32 người tử vong

TAND tỉnh Bình Dương vừa cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) khiến 32 người tử vong tại Bình Dương dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát PCCC – CNCH Công an TP Thuận An) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 5 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, gồm: Các bị cáo gồm Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương), Phạm Quốc Hùng (nguyên cán bộ đội Cảnh sát PCCC – CNCH Công an TP Thuận An), Phạm Thị Hồng (nguyên Phó đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh).

Karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Sang làm chủ tọa. Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Nguyễn Thành Nhân và bà Lê Thị Vân Anh. Trong phiên tòa này có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX triệu tập đại diện cho 32 người bị hại, 22 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 34 người làm chứng.

Theo nội dung vụ án, lúc 20 giờ 42 ngày 6/9/2022, tại quán karaoke An Phú có 5/29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người ở bên trong (khoảng 30 khách, tiếp viên và 30 nhân viên). Lúc này, một tiếp viên của quán phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 nên báo ngay cho nhân viên.

Khoảng 1 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng, làm 32 người tử vong (bao gồm nhân viên, khách hát).

Gia đình của 32 bị hại yêu cầu chủ quán karaoke An Phú bồi thường số tiền hơn 27 tỷ đồng (mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con, nuôi cha mẹ nạn nhân).