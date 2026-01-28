Xe bồn chở xăng bốc cháy ở TP.HCM khiến 700 nhà dân mất điện, nhân chứng hoảng loạn: “Ra là không thấy gì hết, chỉ biết đâm đầu chạy”

Clip: Di Anh

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày. Thời điểm này, xe bồn đang lưu thông thì bất ngờ phát hỏa. Tài xế phát hiện sự cố, mở cửa xe tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột lửa và khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực, khiến nhiều người đi đường và người dân xung quanh hoảng sợ.

Chứng kiến vụ việc từ bên trong một công ty gần hiện trường, một nhân chứng ở xã Nhà Bè vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Xe dầu cháy ngay cửa công ty, còn bọn em làm ở trong. Đi ra thì khói đã bốc kín cửa chính rồi nên phải thoát cửa sau. Chạy được là mừng rồi đó, xíu nữa là kẹt lại.”

Theo nhân chứng này, ngọn lửa lan nhanh, khói dày đặc khiến việc thoát thân vô cùng khó khăn. May mắn vẫn có chìa khóa cửa thoát hiểm để mọi người kịp thời thoát nạn: “Khói bùng lên lớn lắm. Cháy quá lớn rồi mới chỉ công nhân lối thoát ra. Có chìa khóa mở được cửa là công nhân thoát ra” người này nói.

Các nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc (Ảnh: Di Anh)

Hiện trường đang được phong tỏa (Ảnh: Di Anh)

Các em nhỏ được sơ tán khỏi trường học an toàn (Ảnh: Di Anh)

Vụ cháy xảy ra ngay sát khu dân cư và trường học, khiến nhiều phụ huynh và giáo viên hoảng loạn. Rất may, các em học sinh đã kịp thời được sơ tán ra ngoài bằng lối thoát hiểm. “Tụi trẻ ở trường học được ra ngoài. Ai đón được thì đón” nhân chứng cho biết thêm.

Một người khác có mặt gần hiện trường kể lại khoảnh khắc thoát thân trong biển khói lửa: “Ra là không thấy gì hết, chỉ biết đâm đầu chạy.”

Theo cơ quan chức năng, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Đám cháy sau đó được khống chế.

Liên quan đến thiệt hại hạ tầng, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết, xe bồn chở xăng cháy khi đậu sát đường dây điện trung thế 22kV, làm đứt một nhánh dây 22kV, hư hỏng một trạm điện công cộng công suất 400kVA và hai trạm điện khách hàng. Sự cố khiến khoảng 700 hộ dân tại khu vực xã Nhà Bè bị mất điện.

Ngay sau khi đám cháy được khống chế, công nhân điện lực đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và khẩn trương khắc phục sự cố, từng bước cấp điện trở lại cho người dân.

Cơ quan chức năng xác định, vụ cháy xảy ra bên ngoài phạm vi Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, cách tổng kho khoảng 1km và không ảnh hưởng đến an toàn của khu vực này. Hiện Công an xã Nhà Bè phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.