Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông ở TP.HCM

Hơn 12h ngày 28/1, Công an TP.HCM đang nỗ lực dập lửa tại đám cháy xe bồn chở xăng ở xã Nhà Bè. Trước đó, khoảng 11h 10 cùng ngày, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Cát Lợi (xã Nhà Bè, TP.HCM) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ việc

Phát hiện vụ việc, tài xế mở cửa ra ngoài hô hoán và cùng người dân dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột lửa kèm khói bốc lên cao hơn chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Nhận tin, cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Do vụ cháy kèm khói đen bốc cao nên một phần tuyến đường được phong tỏa để chữa cháy. Đến gần 12h cùng ngày, cảnh sát vẫn đang nổ lực khống chế đám cháy.