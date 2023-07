Xấu hơn rất nhiều nhưng Dương Tử vẫn đè bẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, lý do là gì?

Mùa phim Hè của màn ảnh Hoa ngữ 2023 giờ đây bất ngờ trở thành sàn đấu của hai nàng tiểu hoa hàng đầu lứa 9X - Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cùng sinh năm 1992 và cùng tái xuất với thể loại cổ trang, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lại có hướng đi và kết quả trái ngược. An Lạc Truyện từng đứng ngôi vương vài ngày khi Ngọc Cốt Dao kết thúc, sau đó dần dần tụt hạng trên Vlinkage khi lần lượt Liên Hoa Lâu, và giờ là Trường Tương Tư ra mắt. Hạng 1 "cầm chừng" của Địch Lệ Nhiệt Ba trong thời gian ngắn ngủi bị mỉa mai là lót đường cho Dương Tử trở lại.

Đứng trước đối thủ có thế mạnh nhan sắc, Dương Tử lại đang rõ ràng có tín hiệu chiến thắng, hoàn toàn đè bẹp Địch Lệ Nhiệt Ba với Trường Tương Tư. Vậy bằng cách nào mà Dương Tử có thể vượt mặt được nữ đỉnh lưu của An Lạc Truyện?

Dương Tử thắng nhờ... xấu

Thông thường, một bộ phim thường ra sức chiếm trọn hảo cảm của khán giả ngay ở những tập đầu tiên, bằng cách phô diễn những gì đẹp và bắt mắt nhất. Đa phần, các nữ chính cổ trang đều đẩy các tạo hình lung linh nhất của mình lên tập đầu tiên, song Dương Tử không chọn hướng đi đó ở Trường Tương Tư. Bên cạnh yêu cầu cốt truyện, Dương Tử cũng chủ động cho thấy một hình ảnh khác khi giả thành thiếu niên Văn Tiểu Lục.

Nữ diễn viên 9X quyết định tạo nên một hình ảnh "cải nam trang" đầy luộm thuộm, lấm lem bụi bẩn, tướng đi thì khập khiễng tinh nghịch chứ không "mặt da mày phấn", tóc tai rũ rượi như nhiều đồng nghiệp trước đó (đơn cử là Cúc Tịnh Y).

Đó cũng là lý do giúp Trường Tương Tư nhận được sự khen ngợi to lớn từ người xem dù cho nhân vật nữ chính chưa có tạo hình xinh đẹp như tiên nào. Giữa lúc ai nấy đang ngán ngẩm với những tạo hình giả trai đẹp quá đáng, như có như không vừa qua thì sự "bẩn bẩn" của Văn Tiểu Lục là làn gió mới, cho thấy sự nghiêm túc của Dương Tử với vai diễn. Hình tượng Văn Tiểu Lục nhanh chóng leo thang hot search khi phim ra mắt, đạt hơn 150 triệu lượt xem chủ đề và hàng nghìn đánh giá tích cực từ cộng đồng mạng.

Trái với Dương Tử, một Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp trong An Lạc Truyện vào thời điểm này lại gây nhàm chán. Đóng vai thổ phỉ đứng đầu An Lạc tộc nhưng Nhậm An Lạc vẫn đẹp như tiểu thư, son phấn loè loẹt và thiếu đi sự tự nhiên, hoang dã của một nữ tử lưu lạc chốn giang hồ nhiều năm. Việc "quá đẹp" trên màn ảnh trước đó đã khiến đỉnh lưu như Dương Dương chịu phiền toái, và giờ đây cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chịu ảnh hưởng.

Khán giả chê bai mỹ nhân Tân Cương quá phụ thuộc vào nhan sắc nên đâm ra diễn quá tệ, một màu và không có gì đáng bàn tán. Nhậm An Lạc chẳng khác gì một Lý Trường Ca thứ 2 ở khoản tạo hình, và điểm này đang hại Địch Lệ Nhiệt Ba thê thảm.

Khán giả mất niềm tin với Địch Lệ Nhiệt Ba

Chưa dừng lại ở đó, việc An Lạc Truyện chọn "điểm rơi" ra mắt cũng khiến danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba bị huỷ hoại. Vừa trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị chê bai, chỉ trích với dự án Công Tố kém chất lượng, đạt rating 0% khi chiếu đài. Không có khoảng nghỉ, cô nàng liền tái xuất với An Lạc Truyện, một bộ phim còn thiếu sót hơn khi kỹ xảo vụng về, diễn xuất và khí chất diễn viên thì thất thường. Càng ngày Địch Lệ Nhiệt Ba càng mất điểm trong mắt công chúng, nhất là khi cho đến nay cho là một trong sốt ít tiểu hoa 9X không có tác phẩm hay vai diễn để đời nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây nhàm chán, phim lại kém chất lượng về kỹ xảo lẫn bối cảnh

Còn về Dương Tử, nữ diễn viên khôn ngoan khi có khoảng nghỉ đủ lâu giữa các phim. Khi Trường Tương Tư lên sóng, Dương Tử không bị "tàn dư" của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý (cũng có rating chạm đáy) chịu ảnh hưởng xấu. Cộng thêm hiệu ứng tốt ở các tập đầu của Trường Tương Tư, giúp phim nhanh chóng phá mức nhiệt 30.000 của Tencent, Dương Tử hoàn toàn lật ngược từ ghét thành yêu, cho đến hiện tại có rất hiếm ai chê bai cô khi đóng vai Tiểu Yêu lần này.

Trường Tương Tư đột phá về kỹ xảo lẫn bối cảnh

Tạm kết

Có thể nói, Dương Tử hoàn toàn đại thắng trong cuộc chiến tiểu hoa 9X trước Địch Lệ Nhiệt Ba, càng khẳng định thêm vị thế dẫn đầu của bản thân so với các chị em cùng lứa khác. Điều trớ trêu là năm xưa, Trường Tương Tư được mua bởi chính Gia Hành (công ty của Địch Lệ Nhiệt Ba), nhưng sau đó Gia Hành đã chọn gửi gắm niềm tin cho Dương Tử. Có lẽ với tầm nhìn của Gia Hành, Dương Tử đích thị là cái tên sáng giá nhất trong lứa tiểu hoa 9X hiện nay, là mỹ nhân có số "vượng nam chính" và đảm bảo thành tích cho phim tốt hơn bất kì ai, hơn là giao cho gà nhà vốn "có sắc kém tài", ít có khả năng gánh phim như Địch Lệ Nhiệt Ba.